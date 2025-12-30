Снегопады и метели накрывают Латвию накануне Нового года

До 11 утра на западном побережье Курземе действует оранжевое штормовое предупреждение, а на западе страны до вечера - желтое предупреждение о сильном снеге. Во многих местах сквозь облака будет проглядывать солнце. Ветер будет дуть преимущественно с севера. Максимальная температура воздуха составит 0...-5 градусов.