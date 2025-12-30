В Латвии вступают в силу важные изменения, которые затронут всех владельцев квартир

И главное - с 5 января вступят в силу изменения в Законе о квартирной собственности, которые усиливают роль объединений владельцев квартир. Такие объединения смогут получать кредиты на реновацию жилых домов напрямую, без необходимости создавать отдельное юридическое лицо в форме общества. Также смягчаются требования по регистрации в Службе государственных доходов: если годовые доходы от хозяйственной деятельности не превышают две минимальные месячные зарплаты, регистрация не потребуется.