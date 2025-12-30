В Латвии вступают в силу важные изменения, которые затронут всех владельцев квартир
С января 2026 года в Латвии вступят в силу существенные изменения в нормативных актах, которые затронут владельцев частных домов, квартир и другие группы жителей.
Одним из ключевых нововведений станет единый процесс в сфере строительства, который начнет действовать с 6 января 2026 года. Поданное в Строительную информационную систему заявление о строительстве автоматически будет считаться также заявлением о регистрации объекта в Государственном кадастре недвижимости и последующей записи в земельной книге.
С 1 января вступят в силу изменения в правилах строительства зданий, направленные на упрощение требований к небольшим строительным объектам. В большинстве случаев больше не потребуется никакая проектная документация для строительства или размещения малых зданий площадью до 25 квадратных метров.
И главное - с 5 января вступят в силу изменения в Законе о квартирной собственности, которые усиливают роль объединений владельцев квартир. Такие объединения смогут получать кредиты на реновацию жилых домов напрямую, без необходимости создавать отдельное юридическое лицо в форме общества. Также смягчаются требования по регистрации в Службе государственных доходов: если годовые доходы от хозяйственной деятельности не превышают две минимальные месячные зарплаты, регистрация не потребуется.
Закон также вводит принцип, согласно которому долги по обязательным платежам за квартиру за последние три года переходят к новому владельцу при покупке недвижимости. Таким образом закрепляется правило, что долг следует за квартирой.
Дополнительно уточняется статус окон, разделяющих отдельные квартиры и внешнюю среду: они будут считаться частью общего имущества жилого дома. Владельцы квартир смогут менять или обновлять такие окна и двери по согласованию с управляющим, однако расходы на их ремонт и обслуживание будут нести самостоятельно.
