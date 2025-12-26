Латвийский жилой фонд еще существует по советским стандартам.
Даже в Турции живут просторнее: слишком много жителей Латвии обитают в переполненных квартирах
В 2024 году 16,9% жителей Европейского союза проживали в переполненных домохозяйствах, что немного меньше по сравнению с 18,1% в 2014 году.
Как сообщает Eurostat, более 30% населения в пяти странах ЕС жили в переполненных домохозяйствах. Наибольшая доля была зафиксирована в Румынии — 40,7%, далее следуют Латвия — 39,3%, Болгария — 33,8%, Польша — 33,7% и Хорватия — 31,7%.
Турция не входит в ЕС, но Eurostat дает данные и по ней - 38,2% турков обитают в стесненных обстоятельствах.
В то же время самые низкие показатели переполненности были зарегистрированы на Кипре — 2,4%, на Мальте — 4,4% и в Нидерландах — 4,6%.
