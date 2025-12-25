"Рождество для неудачников": скандальный пост в соцсетях возмутил латвийцев

Особенно резонансным стал комментарий, который перевернул логику автора поста с ног на голову: «Мне кажется как раз наоборот, что теряются в работе и одиночестве только те, у кого НЕТ своей жизни. Нет близких людей, которых можно навестить, нет ничего, кроме денег. Я не большая любительница праздников, но именно по той причине, что у меня нет большой семьи, больших совместных встреч, я бы хотела это. Но у меня есть моя маленькая семья, которая для меня важна. И подарки нам всем не важны. P.S. если бы у тебя были дети, хотелось бы знать, что бы ты тогда сказал».