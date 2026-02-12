На Олимпиаде в Италии после первых двух заездов латвийский скелетонист оказался на 17-м месте
Латвийский спортсмен Эмилс Индриксонс в четверг после второго заезда олимпийских соревнований по скелетону занимает 17-е место, а лидером стал Мет Вестон из Великобритании.
Олимпийский чемпион будет определен по сумме четырех заездов, оставшиеся два заезда пройдут в пятницу.
Индриксонс как в первом, так и во втором заезде показал 17-е время, финишировав соответственно за 57,29 секунды и 57,11 секунды.
В сумме Индриксонс с результатом одна минута и 54,40 секунды сохранил 17-е место в конкуренции 24 спортсменов.
Тренируемый латвийцем Мартином Дукурсом Вестон в первом заезде финишировал за 56,21 секунды, установив новый рекорд трассы, а во втором заезде был еще на 0,33 секунды быстрее, в сумме лидируя с результатом одна минута и 52,09 секунды.
Вторым после второго заезда идет Аксел Юнг из Германии, который уступает лидеру 0,30 секунды, а тройку лучших замыкает еще один немец Кристофер Гротер, который отстает от Вестона на 0,46 секунды.
Чемпион предыдущих Олимпийских игр Гротер после первого заезда был четвертым, однако показавший третье время в первом заезде хозяин трассы Амедео Банис после второго заезда опустился на пятую позицию.
На старт вышли 24 из первоначально заявленных 25 спортсменов.