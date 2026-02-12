Экономика в Европе достигла дна? Что изменится для семей и бизнеса в Латвии
Последние годы для жителей Европы были непростыми. Рост цен, дорогие кредиты, неопределённость на рынке труда — экономика еврозоны балансировала на грани стагнации, и это напрямую отражалось на кошельках людей. Однако сейчас появляются признаки перемен.
По мнению главного экономиста банка Citadele Карлиса Пургайлиса, европейская экономика, вероятно, уже достигла нижней точки и в ближайшие месяцы начнёт постепенно восстанавливаться. И это может иметь вполне ощутимые последствия для повседневной жизни.
Дешевле кредиты — больше возможностей
Одним из ключевых факторов возможного оживления являются более благоприятные условия кредитования. Для домохозяйств это означает более доступные ипотечные и потребительские кредиты. Для бизнеса — более дешёвое финансирование инвестиций, расширения и создания новых рабочих мест.
Особенно быстро, по прогнозам Citadele, восстановление может проявиться в Скандинавии. Финляндия и Швеция в ближайшие месяцы способны показать наиболее заметное ускорение. Эти страны, как и Балтия, чувствительны к изменению процентных ставок, поэтому снижение ставок может быстрее оживить рынок недвижимости, потребление и инвестиции.
Для жителей Балтии это важно не только косвенно — через общеевропейскую динамику, — но и напрямую. Скандинавия остаётся одним из ключевых экспортных рынков региона, а значит, оживление там поддержит заказы, занятость и доходы компаний здесь.
Германия: слабость как шанс
Германия, крупнейшая экономика ЕС, пока восстанавливается осторожно. Однако, как отмечает Карлис Пургайлис, именно её нынешняя слабость создаёт потенциал для более заметного роста в дальнейшем.
Для обычных людей это означает, что при улучшении ситуации в немецкой промышленности и экспорте может стабилизироваться рынок труда по всей Европе, в том числе в странах, тесно связанных с немецкими поставками и заказами.
Южная Европа — фактор стабильности
Италия и Испания демонстрируют более устойчивую динамику. Испания уже сейчас выглядит одной из самых сильных экономик ЕС и может продолжить ускорение. Эти страны менее зависимы от промышленного цикла и внешнеторговых рисков, что делает их положение более стабильным.
Для европейских семей это означает меньше резких колебаний и большую предсказуемость — как в занятости, так и в уровне доходов.
Что это значит для жителей Латвии?
По мнению Карлиса Пургайлиса, нынешний момент — это не просто абстрактный поворот экономического цикла. Это период, когда бизнесу стоит активнее инвестировать и укреплять позиции, чтобы в фазе роста создавать новые рабочие места.
Для людей это может означать:
- постепенную стабилизацию цен,
- более доступные кредиты,
- рост зарплат по мере усиления конкуренции за работников,
- расширение возможностей трудоустройства.
Экономика не меняется за одну ночь, и ощутимый эффект может проявляться постепенно. Но если прогнозы подтвердятся, Европа действительно начинает выходить из фазы застоя.
«Экономический цикл постепенно усиливается. Это сигнал не только для инвесторов, но и для бизнеса и работников — готовиться к новому этапу роста», — считает главный Пургайлис.
Вопрос теперь в том, насколько быстро этот поворот почувствуют обычные семьи. Но первые признаки того, что дно уже позади, становятся всё более заметными.