Экономика в Европе достигла дна? Что изменится для семей и бизнеса в Латвии

Италия и Испания демонстрируют более устойчивую динамику. Испания уже сейчас выглядит одной из самых сильных экономик ЕС и может продолжить ускорение. Эти страны менее зависимы от промышленного цикла и внешнеторговых рисков, что делает их положение более стабильным.