Из-за холодов население Латвии стало больше находиться дома и усиленно заниматься своим самым любимым делом

В январе зрители во всех трех странах Балтии больше всего времени уделяли телеканалам. На втором месте были сериалы, за ними следовали спорт и фильмы. Ожидается, что по мере смены сезона эта тенденция может измениться – одной из причин станет наступление более теплой погоды весной, однако следует учитывать и зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые существенно влияют на привычки просмотра по всему миру.