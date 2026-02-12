Из-за холодов население Латвии стало больше находиться дома и усиленно заниматься своим самым любимым делом
2026 год начался с настоящих морозов, поэтому люди предпочитают проводить больше времени дома, где одним из самых популярных занятий остается просмотр телевизора. Как сообщает Go3, жители стран Балтии в январе, потребляя различный контент этой телеплатформы, провели 58 миллионов часов, что на 2 миллиона больше, чем в декабре прошлого года.
В январе зрители во всех трех странах Балтии больше всего времени уделяли телеканалам. На втором месте были сериалы, за ними следовали спорт и фильмы. Ожидается, что по мере смены сезона эта тенденция может измениться – одной из причин станет наступление более теплой погоды весной, однако следует учитывать и зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые существенно влияют на привычки просмотра по всему миру.
Латвия по времени просмотра является лидером региона, опережая Эстонию на 4,6 процента. Латвийская аудитория особенно предпочитает реалити-шоу, а также проводит много времени за просмотром телеканалов.
На втором месте находится Эстония, которая опережает Литву на 16 процентов. Эстонцы чаще всего выбирают телеканалы, сериалы и документальный контент.
Хотя жители Литвы в среднем проводят у телевизора меньше всего времени, именно у них в холодный период наблюдается самый стремительный рост времени просмотра, чаще всего они выбирают сериалы.