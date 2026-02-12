Выкидывают на улицу в 85 лет! В Латвии пенсионеры лишаются жилья из-за новой схемы мошенников

Анна уже давно жила одна в многоквартирном доме в небольшом городке. Ей почти 90 лет. Ее сын живет с семьей в Германии, регулярно звонит, но редко навещает. Однажды Анне позвонил якобы сотрудник Latvenergo и сказал, что нужно проверить электросчетчик, поэтому нужны ее личные данные - персональный код, адрес. Они договорились, что сотрудник проведет проверку на следующий день. В тот же день Анна получила еще один звонок, якобы из полиции. Сотрудник сообщил ей, что предыдущий звонивший из Latvenergo был мошенником, и у него теперь есть ее конфиденциальные личные данные. Поэтому необходимо немедленно принять меры для защиты имущества, предотвратить обман и поймать преступников. Чтобы квартира не попала в руки мошенников, нужно немедленно разместить объявление о ее продаже, сказал "полицейский". Но это всего лишь фиктивная продажа, Анне не стоит беспокоиться, потому что на самом деле квартира не продается. Затем к Анне пришел риэлтор, сфотографировал квартиру и оценил ее относительно низко, чтобы продать как можно быстрее. Они разместили объявления на различных порталах. Анне сказали, что таким образом она участвует в полицейской операции по поимке мошенников, что с ней ничего плохого не случится. Поскольку цена была приемлемой, сделка состоялась в течение нескольких дней. Это был настоящий покупатель, который понятия не имел, что Анна замешана в мошеннической схеме. Нотариус также не заподозрил мошенничества. Покупатель перевел деньги на банковский счет Анны. Фальшивый полицейский сказал ей, что деньги следует немедленно снять и передать ему, чтобы он их "сберег", а мошенника поймают в момент перечисления денег.