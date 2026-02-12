Это нормально? Электричество в Риге оказалось более дорогим, чем в Копенгагене, а газ - чем в Лондоне
Огромные счета за отопление, которые сейчас со слезами на глазах оплачивает латвийское население, вполне закономерны. Энергоносители в стране один из самых дорогих в Европе.
Как сообщает Euronews, начиная со 2 января 2026 года, розничные цены на электроэнергию для бытовых потребителей варьировались от 8,8 c€/kWh в Киеве до 38,5 c€/kWh в Берне, тогда как средний показатель по ЕС составлял 25,8 c€/kWh.
В Риге - 26,5 евроцентов за киловатт, что больше, чем в среднем по ЕС.
Берлин (38,4), Брюссель (36,5), Дублин (36,5), Лондон (36,4) и Прага (36,4) вошли в число самых дорогих городов по ценам на электроэнергию для домохозяйств.
Помимо Киева, самые низкие тарифы для домашних хозяйств предлагают Будапешт (9,6), Подгорица (11,1) и Белград (11,6).
В целом в столицах стран Центральной и Восточной Европы, за исключением Праги, электричество обходится дешевле.
Если же пересчитать цены с поправкой на стандарты покупательной способности (PPS), рейтинги по дороговизне электроэнергии заметно меняются. В пересчёте на PPS цены на электричество варьируются от 10,9 в Осло до 49 в Бухаресте.
Среди наиболее заметных изменений — Берн, который с первой строчки рейтинга самых дорогих по ценам в евро опустился на 22‑е место в пересчёте на PPS. Люксембург опустился с 17‑го места в ценах в евро на 26‑е место в PPS, Бухарест поднялся с 11‑го места в евро на первое место в PPS, а Рига поднялась с 14‑го места в евро на пятое в PPS.
Но даже и по номинальным значениям электричество в Риге дороже, чем в Копенгагене, Мадриде, Амстердаме, Стокгольме и других городах Европы, где доходы жителей в разы выше, чем у рижан.
Газ в Латвии не столь дорогой, но все равно дороже, чем в Брюсселе, Лондоне и Таллине. Это по номинальным ценам. Если пересчитать стоимость газа по паритету покупательской способности, то Рига уже обгоняет и Дублин, и Берн, и даже Берлин.
