Любое событие в латвийской энергетике приводит к росту цен.
Латвию заставили ветряками, но электроэнергия дешевле для людей не становится. Что пошло не так?

Как сообщают эксперты компании Eurowind Energy Neue Energien, по темпам развития возобновляемой энергетики Латвия в настоящее время сильно отстает от соседних стран — Литвы и Эстонии.

В 2021 году произошел существенный перелом: Литва впервые стала лидером по объему вновь установленных мощностей возобновляемых энергоресурсов, достигнув 0,9 ГВт, в Эстонии этот показатель составил 0,7 ГВт. В то же время в Латвии рост был минимальным — около 0,1 ГВт, что свидетельствовало о стабильном отставании от соседей. 2023 год в Литве и Эстонии ознаменовался еще более стремительным развитием. Литва увеличила установленные мощности возобновляемых энергоресурсов более чем в полтора раза — до 2,4 ГВт, тогда как Эстония достигла уровня 1,0 ГВт. В Латвии впервые за этот период был зафиксирован более заметный рост — до 0,4 ГВт, однако отставание от соседних стран сохранялось.

В 2024 году тенденция укрепилась — Литва и Эстония продолжили развитие возобновляемых энергоресурсов: в Литве установленные мощности достигли 4,2 ГВт, а в Эстонии — 1,7 ГВт. В Латвии этот показатель вырос до 0,8 ГВт, что свидетельствует об ускорении темпов, но одновременно подчеркивает структурное отставание страны в Балтийском регионе. На сегодняшний день по объему мощностей возобновляемой энергетики мы отстаем от Литвы в 5,25 раза, а от Эстонии — в два раза.

«Несмотря на то что значительная часть ежегодно произведенной в Латвии электроэнергии создается из возобновляемых ресурсов (по данным Eurostat — 55 процентов в 2024 году), цены на электроэнергию часто зависят от дорогого газа. Причина проста. Среднегодовые показатели не отражают реального формирования цены, поскольку цена устанавливается отдельно для каждого часа. В те часы и сезоны, когда солнечной, ветровой и гидроэнергии недостаточно, дефицит приходится покрывать газом. Таким образом, даже если доля возобновляемых энергоресурсов в годовом разрезе высока, именно газ становится “последним необходимым источником”, который определяет цену на рынке. Однако этот дефицит можно было бы компенсировать не газом, а ветровой энергией — так, как это делают Литва и Эстония», — объясняют эксперты.

"Также важно развеять популярный миф о ценах. А именно — что ветровая энергия для конечного потребителя будет дороже только потому, что “нужно окупить средства, вложенные в строительство”. На бирже это не работает таким образом, что к цене электроэнергии “прибавляют” стоимость строительства ветропарков для всех потребителей. Ветровой парк, как и любой производитель, продает электроэнергию на рынке. Если на рынке больше дешевой электроэнергии, общая цена часто снижается, поскольку дорогие источники приходится задействовать реже", - добавляют они.

«Почему людям кажется, что дешевле не становится? Потому что итоговый счет состоит не только из цены электроэнергии, но и из платы за распределение и передачу, налогов и других компонентов, формирующих конечную цену. Даже если сама электроэнергия на бирже становится дешевле, остальные позиции могут “съесть” эту экономию», — поясняют энергетические эксперты.

