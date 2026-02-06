Латвию заставили ветряками, но электроэнергия дешевле для людей не становится. Что пошло не так?

«Несмотря на то что значительная часть ежегодно произведенной в Латвии электроэнергии создается из возобновляемых ресурсов (по данным Eurostat — 55 процентов в 2024 году), цены на электроэнергию часто зависят от дорогого газа. Причина проста. Среднегодовые показатели не отражают реального формирования цены, поскольку цена устанавливается отдельно для каждого часа. В те часы и сезоны, когда солнечной, ветровой и гидроэнергии недостаточно, дефицит приходится покрывать газом. Таким образом, даже если доля возобновляемых энергоресурсов в годовом разрезе высока, именно газ становится “последним необходимым источником”, который определяет цену на рынке. Однако этот дефицит можно было бы компенсировать не газом, а ветровой энергией — так, как это делают Литва и Эстония», — объясняют эксперты.