Такого не было никогда: цены на электроэнергию в Латвии взлетели до небес
В прошедшем январе цены на электроэнергию на бирже Nord Pool достигли рекордно высокого уровня: средняя цена на рынке электроэнергии в Латвии выросла на 82,8 процента по сравнению с декабрем и достигла 15,3 цента за киловатт-час. Как сообщает компания Enefit, это был самый «дорогой» январь за все время наблюдений, что было обусловлено холодными погодными условиями, которые не только резко увеличили потребление, но и затруднили производство энергии.
Ранее столь стремительный рост цен на электроэнергию в начале года фиксировался лишь во время энергетического кризиса 2022 года, когда средняя цена в январе поднялась до 14,4 цента за киловатт-час.
Холодные погодные условия вызвали существенный рост потребления электроэнергии в Латвии — на 20 процентов по сравнению с декабрьскими показателями. Это значительно увеличило нагрузку на электросеть, поскольку дешевая ветряная энергия не смогла покрыть местный спрос, объемы производства на гидроэлектростанциях резко сократились, а солнечная генерация практически отсутствовала. Аналогичные проблемы наблюдались во всем Балтийском и Скандинавском регионе, что привело также к росту стоимости импортируемой электроэнергии.
Более низкая интенсивность ветра сократила производство энергии по всему региону. Кроме того, сильные морозы в отдельных случаях буквально замораживали ветряные турбины. Поэтому даже при формально подходящих погодных условиях электроэнергию невозможно было производить на полной мощности. Это поддерживало высокие цены на импорт электроэнергии из стран Северной Европы, поскольку и там ощущалась нехватка собственных мощностей, особенно в Финляндии.
Текущие прогнозы указывают на продолжительные холодные погодные условия в Балтийском регионе, поэтому ожидается высокий спрос на электроэнергию. Динамика цен на электроэнергию в основном определяется погодой и тем, насколько дорогие производственные мощности задействуются. Ожидается, что до тех пор, пока средняя температура воздуха не повысится, электростанции на ископаемых ресурсах будут обеспечивать существенно больший объем производства, чем ветропарки, поддерживая высокий уровень цен на электроэнергию.
