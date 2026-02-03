Такого не было никогда: цены на электроэнергию в Латвии взлетели до небес

Более низкая интенсивность ветра сократила производство энергии по всему региону. Кроме того, сильные морозы в отдельных случаях буквально замораживали ветряные турбины. Поэтому даже при формально подходящих погодных условиях электроэнергию невозможно было производить на полной мощности. Это поддерживало высокие цены на импорт электроэнергии из стран Северной Европы, поскольку и там ощущалась нехватка собственных мощностей, особенно в Финляндии.