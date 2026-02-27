Госполиция ждет всплеска преступлений, связанных с оправданием войны

Ожидается, что в этом году Государственная полиция будет часто сталкиваться с преступлениями, связанными с оправданием войны и использованием символики агрессоров, сообщил в четверг журналистам начальник Государственной полиции Арманд Рукс. Ответственные службы, а не только полиция, должны активно работать, чтобы информировать общество о людях, совершающих подобные преступления, так как они могут угрожать внутренней безопасности Латвии, сказал Рукс.