Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам не стоит давать никаких обещаний. Вероятность того, что вы сможете их исполнить, не слишком велика, а вот неприятностей в связи с этим можете огрести немало.
Телец
Время веселиться! Проведите этот день в компании добрых друзей. Серьезные дела лучше отложить на завтра.
Близнецы
Постарайтесь свести до минимума личные контакты. Сегодня вы будете несколько несдержанны в эмоциональном отношении, так что, желая сохранить приемлемые отношения с окружающим миром, лучше пользоваться услугами бумаги или электронной почты, на худой конец - телефона.
Рак
Сегодня вам придется немало потрудиться, слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно.
Лев
Сегодняшний день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах сегодня и речи быть не может - запорете.
Дева
Сегодня вы можете позволить себе пойти на риск, но только на оправданный. Однако, стоит иметь в виду, что, продемонстрировав свою решительность, вы завоюете положение лидера, хотите вы того, или нет.
Весы
Сегодняшний день будет преисполнен драматизма, сильных чувств и прочих элементов, которые расцвечивают скуку существования, но здорово вредят здоровью. Отойдите в сторонку.
Скорпион
Сегодня вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами - это принесет вам чувство глубокого удовлетворения, притупив тем самым чувства голода и холода.
Стрелец
Сегодня могут произойти некоторые изменения, которые будут непосредственно вас касаться. Только не впадайте по этому поводу в панику, иначе вы рискуете остаться в этом состоянии надолго.
Козерог
Сегодня привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным, это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения.
Водолей
Оглянитесь назад сегодня, это поможет вам прояснить взгляд в будущее. С этого дня хорошо начинать новые дела - они быстро и успешно придут к завершению.
Рыбы
Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе.