Домам советской постройки в Латвии вынесли приговор: их жителям пора задуматься о своей безопасности

Айгарс Шмитс придерживается схожего мнения: «Нет смысла утеплять старый дом, если ему необходим более серьезный ремонт — это как сделать пожилой тете пластическую операцию, подтянуть кожу на лице и сказать, что можно спокойно жить еще 50 лет». По его мнению, экономического обоснования для утепления здания нет, поскольку к расходам добавляется многолетний кредит. В то же время, считает Шмитс, государству выгодно «посадить человека на кредит», поскольку это означает, что на протяжении всего срока выплаты кредита государство может рассчитывать на него как на экономически активного жителя, ведь «ты ни в какой момент не можешь расслабиться», добавил он.