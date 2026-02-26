Латвийцев предупреждают - таяние снега грозит стране катастрофическим наводнением

Суровая зима 2026 года со значительной толщиной снега и льда во многих регионах Латвии создала условия, которые могут привести к масштабным и опасным наводнениям с потенциально высоким уровнем воды, сообщили в Министерстве земледелия. По данным министерства, в случае стремительной оттепели ситуация может значительно осложниться из-за таяния толстого снежного покрова, что временно создаст большие водные массы, может привести к быстрому подъему уровня воды, затоплению пойм и других низменных территорий.