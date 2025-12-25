Госканцелярия за 34 000 евро закупила коучей для высших руководителей - сколько чиновников уже обучились?
Прошло некоторое время с марта 2024 года, когда стало известно, что Государственная канцелярия (ГК) планирует за 34 000 евро закупить коучинговые услуги для руководителей высшего уровня государственного управления. Чем завершилась закупка, сколько в итоге заплачено, сколько руководителей воспользовались услугами и каков результат?
В неоднозначно оцениваемой закупке указывалось, что целью коучинговых сессий является развитие потенциала руководителей высшего уровня, работающих в госуправлении, раскрытие внутренних ресурсов для успешного решения рабочих задач, содействие личностному росту и повышению уровня осознанности, улучшение психоэмоционального состояния и снижение рисков выгорания.
Планировалось обеспечить коучей примерно для 270 руководителей высшего звена госуправления. Закупка широко обсуждалась и критиковалась также в социальных сетях.
Сколько стоил коучинг
В середине декабря журналисты обратились в канцелярию с вопросами: чем завершилась закупка, с кем были заключены договоры, сколько коучей предложил претендент, сколько на данный момент выплачено за оказанные услуги, сколько конкретных консультаций или часов использовали работники госсектора и сколько человек в целом воспользовались этими услугами.
Письменный ответ канцелярии начинался многообещающе: для содействия продуманным и позитивным изменениям в государственном управлении Государственная канцелярия создала программу лидерства для руководителей высшего уровня.
В канцелярии пояснили, что именно руководители высшего уровня играют ключевую роль в реализации позитивных изменений в госуправлении, а также в качестве услуг, предоставляемых жителям.
Сообщается, что в открытом конкурсе всего участвовали четыре претендента, и наиболее экономически выгодным было признано предложение SIA MetaCoach. Договор с компанией был заключен 23 мая 2024 года на сумму 16 984,50 евро без НДС, а затем в соответствии с условиями договора продлен еще на один год на такую же сумму. Договор действует до 23 мая 2026 года.
В ГК подчеркивают, что у заказчика нет обязанности использовать весь объем услуг, указанный в договоре, если в этом нет объективной необходимости. Поэтому по итогам исполнения договора фактически израсходованная сумма может быть меньше предусмотренной.
Также в канцелярии сообщили, что претендент предложил трех коучей, которые в настоящее время и оказывают услуги в рамках договора. По состоянию на 19 декабря 2025 года за оказанные услуги выплачено 23 660,04 евро без НДС.
С мая 2024 года индивидуальным коучингом воспользовались 44 руководителя, всего проведено 280 коучинговых сессий. Целевая аудитория программы составляет около 270 руководителей из 100 учреждений прямого государственного управления.
В правление MetaCoach входит Лайла Снидзане. У нее более 20 лет опыта в таких сферах бизнеса, как оптовая торговля товарами повседневного спроса, логистика и розничные проекты. Более 15 лет она занимала руководящие должности, где на практике применяла инструменты коучинга в развитии и управлении командами.