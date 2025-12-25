Госканцелярия за 34 000 евро закупила коучей для высших руководителей - сколько чиновников уже обучились?

Сообщается, что в открытом конкурсе всего участвовали четыре претендента, и наиболее экономически выгодным было признано предложение SIA MetaCoach. Договор с компанией был заключен 23 мая 2024 года на сумму 16 984,50 евро без НДС, а затем в соответствии с условиями договора продлен еще на один год на такую же сумму. Договор действует до 23 мая 2026 года.