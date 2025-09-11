Самый богатый человек Латвии предложил финансово помочь авиакомпании airBaltic

Журнал Ir выяснил, что письмо Басса пытался передать членам правительства председатель Валкской думы Вентс Армандс Крауклис (Видземская партия). Он обращался в министерства, но не уточнил, в какие именно. Сам он утверждает, что с фондом не связан, но встречался с его представителями, когда искал инвестиции для Валки. По его словам, он вспомнил про airBaltic, потому что «это безумно важная тема». Однако реакция министерств была прохладной.