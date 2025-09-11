Самый богатый человек Латвии предложил финансово помочь авиакомпании airBaltic
Перед решением о санкциях Евросоюза против миллиардера с гражданством Латвии и России Петра Авена, учрежденный им инвестиционный фонд LetterOne неофициально предложил латвийскому правительству почти втрое дешевле рефинансировать облигации авиакомпании airBaltic. Об этом пишет журнал Ir.
Предложение изложено в письме, подписанном представителем Авена — членом правления Aven Foundation и благотворительного фонда Paaudze Игорем Бассом. В письме говорится, что базирующийся в Люксембурге фонд LetterOne готов рассмотреть рефинансирование облигаций airBaltic на сумму 380 млн евро по ставке 5–6% годовых вместо нынешней почти втрое более высокой.
Басс указал, что фонд готов не только снизить процент, но и увеличить срок займа до 10 лет вместо нынешних пяти. Это, по его словам, значительно укрепило бы ликвидность компании, дало большую финансовую независимость и помогло бы достигать стратегических целей.
Фонд LetterOne был создан в 2013 году Авеном и Михаилом Фридманом. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году оба оставили официальные посты, что позволило фонду избежать санкций. Как говорится в письме, стоимость активов под управлением фонда превышает 18 млрд евро.
Журнал Ir выяснил, что письмо Басса пытался передать членам правительства председатель Валкской думы Вентс Армандс Крауклис (Видземская партия). Он обращался в министерства, но не уточнил, в какие именно. Сам он утверждает, что с фондом не связан, но встречался с его представителями, когда искал инвестиции для Валки. По его словам, он вспомнил про airBaltic, потому что «это безумно важная тема». Однако реакция министерств была прохладной.
Басс признал журналу Ir, что инициатива исходила от него, и уточнил, что предложение носит лишь информационный характер, не направлялось официально ни государственным органам, ни самой airBaltic, и не является обязательством ни для авиакомпании, ни для LetterOne. Авен, по его словам, не имеет отношения к оперативной работе фонда.
В руководстве airBaltic заявили, что условия выпуска облигаций не позволяют их рефинансировать раньше мая следующего года. При этом предложение было сделано в августе — незадолго до очередного голосования о продлении санкций ЕС.
Финансовый директор airBaltic Яковлев и председатель совета директоров Андрей Мартинов сообщили, что ничего о предложении не знали, и первый отметил, что не видит в нем экономического смысла.
Министр сообщения Атис Швинка подтвердил, что официальное письмо министерство не получало, хотя слышал о нем. Он подчеркнул, что при поступлении такого предложения его следовало бы оценивать и спецслужбам, добавив, что «18 миллиардов фонда скорее стоило бы направить Украине — на ракеты дальнего действия, чтобы скорее закончить войну».
Министр финансов Арвил Ашераденс также заявил, что у правительства нет официального документа для обсуждения. В Минэкономики сообщили, что в последнее время встреч с фондом или Крауклисом не было.
Премьер-министр Эвика Силиня воздержалась от комментариев, но, говоря о санкциях, подчеркнула: «Мы никогда не решаем по одной конкретной персоне, у нас общая позиция».
Госсекретарь МИД Вилюмсонс указал, что санкции работают, а потому их фигуранты активно ищут пути обхода, в том числе через давление на общественное мнение и чиновников. Он назвал это попыткой ослабить позицию Латвии в отношении российской агрессии.
Авен включен в санкционные списки ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины. Его считают человеком из ближнего круга Путина. В Латвии он много лет занимался меценатством и имел тесные контакты с политиками.
На начало 2025 года Латвии принадлежало 97,97% акций airBaltic, датскому инвестору Ларсу Туссену — 2,03%. В июне 2025 года немецкий регулятор одобрил сделку, по которой Lufthansa приобретет 10% акций латвийской авиакомпании. После IPO государство планирует сохранить не менее 25% плюс одну акцию.