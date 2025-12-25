Индия возобновила закупки российской нефти
Крупнейшая частная нефтеперерабатывающая компания Индии Reliance Industries возобновила закупки российской нефти, несмотря на действующие санкции США против ключевых российских предприятий. Как пишет DW, об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным источников агентства, Reliance Industries покупает российскую нефть по сниженным ценам у поставщиков, не находящихся под санкциями, и направляет ее на свой нефтеперерабатывающий завод в Гуджарате. Этот НПЗ мощностью 660 000 баррелей в сутки снабжает продукцией местных потребителей.
Для перевозки российской нефти Reliance Industries заключила контракт с компанией "РусЭкспорт" на использование танкеров класса Aframax, утверждают источники Bloomberg.
Агентство отмечает, что использование этой схемы, вероятно, сократит спад закупок российской нефти Индией, которые, по словам официальных лиц, в этом месяце могут сократиться более чем вдвое.
Экспорт российской нефти достиг максимального уровня за последние 2,5 года, однако задержки с разгрузкой судов привели к увеличению объема нефти, хранящейся на танкерном флоте, из-за скопления судов у берегов Индии и Китая.
Тем временем российские СМИ сообщают, что за четыре недели до 21 декабря Россия отгрузила 3,87 миллиона баррелей нефти в сутки, что является самым высоким показателем с мая 2023 года.
При этом по меньшей мере 20 танкеров, транспортирующих нефть из Москвы, ожидают разрешения на заход в порты Китая и Индии, а другим судам требуется несколько месяцев для доставки грузов.
Согласно данным Bloomberg, за четыре недели до 21 декабря Москва отгружала до 3,87 миллиона баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей больше, чем за неделю до 14 декабря. Это связано с восстановлением поставок из порта Приморск на Балтике.
Одновременно, цены на российские сорта снизились резче, чем на мировые эталоны. Цены на нефть марки Urals упали на 25 долларов за баррель (40%) с июля, до 34 долларов к концу недели. Нефть ESPO, отгружаемая в Тихом океане, потеряла около 30% стоимости за тот же период.
"Накопление российской нефти в море связано с усилением мер США против танкеров, направляющихся в Венесуэлу или из Венесуэлы. Эти меры вызывают опасения у грузоотправителей и покупателей российской нефти, которые боятся атак", - отмечают эксперты.