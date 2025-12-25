Индия возобновила закупки российской нефти

Согласно данным Bloomberg, за четыре недели до 21 декабря Москва отгружала до 3,87 миллиона баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей больше, чем за неделю до 14 декабря. Это связано с восстановлением поставок из порта Приморск на Балтике.