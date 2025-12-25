Владелец Galerija Centrs внезапно увеличил капитал на 1,6 млн евро: что происходит с торговым центром в Старой Риге
В структуре собственности одного из самых известных торговых центров Старой Риги произошли изменения: компания SIA BH Galerija Centrs, которая владеет Galerija Centrs, увеличила основной капитал до 19,252 млн евро. Запись об увеличении капитала внесена в регистры 19 декабря 2025 года.
По данным регистра, оплаченный основной капитал компании сейчас составляет 19 252 626 евро. Если сравнивать с прежним уровнем, речь идет о росте примерно на 9,3% (порядка +1,63 млн евро).
В открытых данных также указано, что 100% долей BH Galerija Centrs принадлежат зарегистрированной в Эстонии компании Baltic Horizon Capital AS.
Рост основного капитала обычно означает, что собственник вкладывает дополнительные средства в компанию: это может быть нужно для укрепления финансовой устойчивости, обслуживания обязательств, инвестиций в объект или для корпоративных/банковских требований к уровню собственного капитала. Сам по себе этот шаг не является показателем роста доходов — он скорее говорит о том, что владелец готов поддерживать бизнес ресурсами.
Ранее в базе Firmas.lv и в сообщениях LETA отмечалось, что компания работала с оборотом около 5,6 млн евро, при этом фиксировала многомиллионные убытки; в качестве причин в управленческом отчете упоминались, в частности, снижение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, рост базовых ставок по кредитам и увеличение резервов по сомнительной дебиторской задолженности.
Galerija Centrs перешел к структурам Baltic Horizon в 2019 году: фонд сообщал о приобретении торгового центра в центре Риги (Старая Рига) в рамках сделки стоимостью 75 млн евро.