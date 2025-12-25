Владелец Galerija Centrs внезапно увеличил капитал на 1,6 млн евро: что происходит с торговым центром в Старой Риге

Рост основного капитала обычно означает, что собственник вкладывает дополнительные средства в компанию: это может быть нужно для укрепления финансовой устойчивости, обслуживания обязательств, инвестиций в объект или для корпоративных/банковских требований к уровню собственного капитала. Сам по себе этот шаг не является показателем роста доходов — он скорее говорит о том, что владелец готов поддерживать бизнес ресурсами.