Жителей Латвии предупредили: в конце недели ветер и осадки усилятся почти по всей стране

В конце праздничной недели сила ветра и количество осадков увеличатся почти по всей территории страны. В субботу также ожидается переменная облачность, и в течение дня в большей части Латвии прогнозируются осадки — дождь, мокрый снег, местами и снег. Северо-западный и западный ветер по всей Латвии останется порывистым. Температура воздуха будет примерно такой же, но в ночные часы во многих местах столбик термометра снова опустится ниже 0°.