Жителей Латвии предупредили: в конце недели ветер и осадки усилятся почти по всей стране
В пятницу в Латвии еще будет относительно спокойно и с плюсовой температурой, но к выходным усилятся порывистый ветер и осадки. В начале новой недели циклон сохранит дождь и мокрый снег во многих районах, а температура опустится до небольшого минуса.
В пятницу на небе будет переменная облачность. Ночью местами на востоке облака принесут дождь и мокрый снег, а днем осадки не ожидаются. Будет дуть умеренный до умеренно сильного западный, северо-западный ветер, который в ночные часы повернет на северо-западный и северный; на побережье и в восточных районах порывы достигнут 15–19 м/с. И ночью, и днем по всей стране сохранится положительная температура воздуха.
В конце праздничной недели сила ветра и количество осадков увеличатся почти по всей территории страны. В субботу также ожидается переменная облачность, и в течение дня в большей части Латвии прогнозируются осадки — дождь, мокрый снег, местами и снег. Северо-западный и западный ветер по всей Латвии останется порывистым. Температура воздуха будет примерно такой же, но в ночные часы во многих местах столбик термометра снова опустится ниже 0°.
В начале новой недели погоду по-прежнему будет определять циклон, поэтому осадки сохранятся в большинстве районов страны, ветер останется порывистым, а температура воздуха понизится — в значительной части Латвии и днем, и ночью будет держаться небольшой мороз.