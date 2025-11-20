Пассажиры возмущены усиленным контролем ручной клади и доплатой 30 евро на посадке в airBaltic
В соцсетях не утихает возмущение пассажиров по поводу практики национальной авиакомпании airBaltic, которая усилила контроль веса ручной клади.
В сети X и на других платформах путешественники выражают недовольство частыми взвешиваниями ручной клади в airBaltic перед посадкой на рейс. «Похоже, пришло время расплачиваться по облигациям», — иронизируют в одном из постов, проводя параллели с финансовыми обязательствами авиакомпании. Пассажиры жалуются, что за превышение веса ручной клади, даже небольшое, взимается плата в размере 30 евро. «Включайте это в билет», — требуют возмущённые клиенты.
Izskatās, ka pienācis laiks atmaksāt obligācijas. @airBaltic sasitušies. Sver visus un liek maksāt 30 eur par vienu kg pāri. Iecenojiet to biļetē. pic.twitter.com/GXd6mWoCdR— Arnis Ozols (@ArnisOzols) November 13, 2025
Реагируя на критику, представитель airBaltic Аугустс Зилбертс поясняет, что взвешивание ручной клади выборочно проводилось всегда — для обеспечения безопасности во время полёта. Он отмечает, что такая практика не является уникальной: ручную кладь взвешивают и другие авиакомпании.
Комментируя мнение о том, что проверки стали чаще, Зилбертс допускает, что так может казаться из-за того, что люди активнее делятся историями в соцсетях. Представитель airBaltic подчёркивает, что багаж взвешивается периодически, но не на всех рейсах.
Авиакомпания напоминает, что как в экономическом, так и в бизнес-классе в стоимость билета включена ручная кладь в пределах установленных веса и размеров. Если лимиты превышены, это считается дополнительной услугой, за которую нужно доплатить. «Если превышен лимит ручной клади, включённый в стоимость билета, то нужно платить 30 евро», — поясняет Зилбертс, подчёркивая, что пассажиры, знающие, что их багаж будет тяжелее разрешённого, должны учитывать эту сумму.
airBaltic призывает пассажиров заранее ознакомиться с требованиями и правилами перевозки багажа, чтобы избежать неприятных сюрпризов в день путешествия.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что при вылете из Риги сотрудники airBaltic взвешивают ручную кладь всех пассажиров.