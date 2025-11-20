Пассажиры возмущены усиленным контролем ручной клади и доплатой 30 евро на посадке в airBaltic

Авиакомпания напоминает, что как в экономическом, так и в бизнес-классе в стоимость билета включена ручная кладь в пределах установленных веса и размеров. Если лимиты превышены, это считается дополнительной услугой, за которую нужно доплатить. «Если превышен лимит ручной клади, включённый в стоимость билета, то нужно платить 30 евро», — поясняет Зилбертс, подчёркивая, что пассажиры, знающие, что их багаж будет тяжелее разрешённого, должны учитывать эту сумму.