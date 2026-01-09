Пятница может стать самым холодным днем этой зимы в Латвии

Больше всего снега в пятницу наметет в Латгале, Селии и части Видземе. При этом осадков не ожидается, только в Латгале и Селии, у белорусской границы, к поземке добавится снегопад. На дорогах образуются заносы. Северо-восточный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье от Юрмалы до Овишрагса ожидаются порывы до 20-22 метров в секунду.