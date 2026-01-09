Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:11
Пятница может стать самым холодным днем этой зимы в Латвии
В пятницу Латвию накроют сильные метели и порывистый северо‑восточный ветер, особенно в Латгале и Селии, сообщают синоптики.
Больше всего снега в пятницу наметет в Латгале, Селии и части Видземе. При этом осадков не ожидается, только в Латгале и Селии, у белорусской границы, к поземке добавится снегопад. На дорогах образуются заносы. Северо-восточный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье от Юрмалы до Овишрагса ожидаются порывы до 20-22 метров в секунду.
Температура воздуха составит -7...-12 градусов, в северном Курземе -3...-6 градусов. Из-за ветра пятница станет самым холодным днем этой зимы в Латвии.
В Риге первая рабочая неделя года завершится облачной погодой без осадков. Северный, северо-восточный ветер будет дуть порывами до 15 метров в секунду, в Юрмале - до 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до -7...-8 градусов.