Исследование показало, что в 2026 году половина европейцев будет искать новую работу
По данным нового исследования LinkedIn, почти половина европейцев (47%) намерены искать новую работу в 2026 году, однако подавляющее большинство (77%) чувствуют себя к этому неготовыми.
Ищут новое место
Согласно исследованию, представленному Euronews Business, в Великобритании доля людей, которые намерены искать новую работу в новом году, самая высокая по сравнению с семью другими европейскими странами. Более половины опрошенных в Великобритании ответили «да», когда их спросили, планируют ли они искать работу в 2026 году.
В семи опрошенных европейских странах средняя доля тех, кто планирует искать новую работу, составляет 47%.
Великобритания является единственной европейской страной, где показатель превышает мировую среднюю в 52% (рассчитанную по 14 странам).
Данные глобальной платформы найма Indeed также показывают, что число вакансий в Великобритании остаётся ниже уровней периода до пандемии и самыми низкими средипяти крупнейших экономик Европы на конец 2025 года. Это подчёркивает жёсткую конкуренцию на рынке труда Великобритании.
Более половины опрошенных в Швеции также планируют искать новую работу, а показатель в Испании близок к этому уровню.
«Рынок труда быстро меняется, и конкуренция остаётся высокой»,- сказала эксперт LinkedIn по карьерным вопросам Шарлотта Дейвис.
Самая низкая доля тех, кто собирается искать новую работу в 2026 году, во Франции. Лишь 37% заявили, что планируют искать новую работу. В Германии и Италии показатель ниже среднеевропейского уровня, а в Нидерландах он ему соответствует.
И хочется и колется
Хотя почти половина европейцев планирует искать новую должность в 2026 году, почти четыре из пяти говорят, что чувствуют себя неготовыми к поиску работы. Наиболее сильно это ощущение в Швеции, где 83% сообщают, что не готовы.
Схожий высокий уровень наблюдается во Франции, Великобритании и Германии: там показатель близок к отметке «четыре из пяти».
В Испании самая низкая доля тех, кто чувствует себя неготовым к поиску новой работы: 67%. Италия и Нидерланды близки к среднеевропейскому уровню.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жителей Латвии ждут большие перемены в том, что касается их работы.