Жителей Латвии предупреждают: грядут большие перемены в том, что касается их работы
16 марта этого года в Риге состоится международный форум «Работа будущего в эпоху искусственного интеллекта» (Future of Work in the Age of AI), который соберет более 600 участников и свыше 60 спикеров из более чем 20 стран.
Форум объединит европейских политиков, лидеров бизнеса и технологий, представителей образовательных и исследовательских учреждений, а также организации гражданского общества.
Прогнозы показывают, что генеративный искусственный интеллект затронет около 61 процента рабочих мест в Европе, существенно изменив содержание труда и требуемые навыки, при этом примерно для 7 процентов профессий потребуется долгосрочная переквалификация.
Как отмечает директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне, европейская рабочая сила стремительно меняется, и искусственный интеллект существенно влияет на то, как люди осваивают новые навыки и работают. По ее мнению, грамотность в сфере ИИ станет необходимым условием для каждого, кто выходит на рынок труда или хочет сохранить конкурентоспособность в своей профессии. По ее словам, речь идет уже не только об использовании технологий — важно уметь применять их в практических задачах, одновременно развивая творческие способности и навыки решения проблем.
Другие эксперты подчеркивают, что Европа одновременно сталкивается со старением общества, нехваткой навыков и фрагментированной системой образования и рынка труда. Для сохранения конкурентоспособности необходимо укреплять сотрудничество между компаниями и образовательными учреждениями, развивать непрерывное обучение и обеспечивать людям четкие и доступные пути развития навыков и карьеры.