Жителей Латвии предупреждают: грядут большие перемены в том, что касается их работы

Как отмечает директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне, европейская рабочая сила стремительно меняется, и искусственный интеллект существенно влияет на то, как люди осваивают новые навыки и работают. По ее мнению, грамотность в сфере ИИ станет необходимым условием для каждого, кто выходит на рынок труда или хочет сохранить конкурентоспособность в своей профессии. По ее словам, речь идет уже не только об использовании технологий — важно уметь применять их в практических задачах, одновременно развивая творческие способности и навыки решения проблем.