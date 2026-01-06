Жителей Латвии предупреждают: грядут большие перемены в том, что касается их работы
Многим придется переучиваться.
В Латвии

Жителей Латвии предупреждают: грядут большие перемены в том, что касается их работы

16 марта этого года в Риге состоится международный форум «Работа будущего в эпоху искусственного интеллекта» (Future of Work in the Age of AI), который соберет более 600 участников и свыше 60 спикеров из более чем 20 стран.

Форум объединит европейских политиков, лидеров бизнеса и технологий, представителей образовательных и исследовательских учреждений, а также организации гражданского общества.

Прогнозы показывают, что генеративный искусственный интеллект затронет около 61 процента рабочих мест в Европе, существенно изменив содержание труда и требуемые навыки, при этом примерно для 7 процентов профессий потребуется долгосрочная переквалификация. 

Как отмечает директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне, европейская рабочая сила стремительно меняется, и искусственный интеллект существенно влияет на то, как люди осваивают новые навыки и работают. По ее мнению, грамотность в сфере ИИ станет необходимым условием для каждого, кто выходит на рынок труда или хочет сохранить конкурентоспособность в своей профессии. По ее словам, речь идет уже не только об использовании технологий — важно уметь применять их в практических задачах, одновременно развивая творческие способности и навыки решения проблем.

Другие эксперты подчеркивают, что Европа одновременно сталкивается со старением общества, нехваткой навыков и фрагментированной системой образования и рынка труда. Для сохранения конкурентоспособности необходимо укреплять сотрудничество между компаниями и образовательными учреждениями, развивать непрерывное обучение и обеспечивать людям четкие и доступные пути развития навыков и карьеры. 

