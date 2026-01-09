Жителей Латвии предупреждают о снегопадах, ветрах и метелях в выходные: где будет дуть сильнее всего
В выходные в Латвии временами ожидаются снег и метели, а порывистый северный ветер на побережье может достигать 19 м/с. В начале следующей недели ветер утихнет, и при прояснениях ночные морозы местами могут усилиться до -20 и ниже.
Вечером в пятницу и в ночь на субботу снег и метель ожидаются в Латгале и Селии, а в субботу и воскресенье - в западной части страны.
Порывистый ветер сохранится на всей территории страны в ночь на субботу, днем северный и северо-восточный ветер будет усиливаться до 8-13 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду, а в воскресенье - до 16 метров в секунду только на Курземском побережье.
Температура воздуха в Курземе составит в основном -3...-8 градусов, на востоке Латвии временами будет опускаться до -12...-15 градусов.
В первой половине следующей недели ожидается слабый ветер или его отсутствие, поэтому при прояснении температура воздуха в темное время суток будет падать сильнее и местами может опускаться ниже -20 градусов; во второй половине недели подобные морозы возможны в Латгале и на востоке Видземе. Однако если облака не рассеются, сильных морозов не ожидается.