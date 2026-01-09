Жителей Латвии предупреждают о снегопадах, ветрах и метелях в выходные: где будет дуть сильнее всего

В первой половине следующей недели ожидается слабый ветер или его отсутствие, поэтому при прояснении температура воздуха в темное время суток будет падать сильнее и местами может опускаться ниже -20 градусов; во второй половине недели подобные морозы возможны в Латгале и на востоке Видземе. Однако если облака не рассеются, сильных морозов не ожидается.