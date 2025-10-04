Вы не приоритетный? Придется подождать! airBaltic решил разделить пассажиров на группы при посадке в самолет
Уже с понедельника airBaltic вводит посадку на свои самолеты по группам, чтобы сократить очереди и суету у гейтов. В результате большей части пассажиров придется ждать, пока в салон зайдут т.н. "приоритетные" группы.
Представитель airBaltic Август Зилбертс рассказал в передаче Латвийского радио 4 «Подробности», с чем теперь придется считаться пассажирам национального авиаперевозчика.
Первая группа — так называемая ранняя посадка, будет предоставлена семьям с детьми, несовершеннолетним без сопровождения и пассажирам, нуждающимся в особой помощи. Затем на борт самолета будут впущены пассажиры бизнес-класса, airBaltic Club VIP и Executive, а за ними — обладатели билетов Economy flex, корпоративные клиенты и пассажиры, оплатившие провоз тяжелой ручной клади.
И только затем — остальные (еще две группы). То есть основная часть пассажиров.
«Мы хотим уменьшить суету у входа на посадку и обеспечить спокойное начало полёта. Теперь пассажирам нужно будет только проверить номер своей группы на посадочном талоне и сесть в самолёт в тот момент, когда у выхода на посадку (гейта) агент назовёт свою группу», — пояснил Зилбертс.
В студии ЛР4 задали вопрос: если человек пропустил время вызова своей группы — значит ли это, что он не будет зарегистрирован на рейс? Зилбертс заверил: номера групп будут объявлять многократно, чтобы люди не упустили свою. Однако также следует учесть, что, как и раньше, приоритетная посадка сохранится для трех первых групп. И только после этих приоритетных групп в самолет пройдут остальные пассажиры, сообщае LSM+.
«Пассажиры, которые путешествуют вместе, но принадлежат каждый к собственной группе, должны также сесть на самолет по новому принципу. Это означает, что они просто зайдут в самолет отдельно (со своими группами) — но это ничего не меняет, потому что они все равно встретятся в самолете», — утверждает представитель airBaltic.
Новая система будет поэтапно внедряться во всех аэропортах, где выполняет рейсы airBaltic, но не во всех сразу. При прилете же ничего не меняется, пассажиры покидают самолет в прежней спонтанной последовательности, сообщил Зилбертс.