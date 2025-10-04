Вы не приоритетный? Придется подождать! airBaltic решил разделить пассажиров на группы при посадке в самолет

В студии ЛР4 задали вопрос: если человек пропустил время вызова своей группы — значит ли это, что он не будет зарегистрирован на рейс? Зилбертс заверил: номера групп будут объявлять многократно, чтобы люди не упустили свою. Однако также следует учесть, что, как и раньше, приоритетная посадка сохранится для трех первых групп. И только после этих приоритетных групп в самолет пройдут остальные пассажиры, сообщае LSM+.