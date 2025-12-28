Польша создаст свою систему защиты от дронов стоимостью в два миллиарда евро

Как сообщает DW, часть комплекса будет введена в строй примерно через шесть месяцев, а, возможно, и раньше. Новые системы будут интегрированы в линию защиты, развернутую десять лет назад и включающую, в частности, ракетные комплексы и многоствольные артсистемы.