Польша создаст свою систему защиты от дронов стоимостью в два миллиарда евро
Польша планирует в течение двух лет завершить строительство нового комплекса укреплений для защиты от беспилотных летательных аппаратов у своих восточных границ. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на заместителя министра национальной обороны страны Цезария Томчика.
Как сообщает DW, часть комплекса будет введена в строй примерно через шесть месяцев, а, возможно, и раньше. Новые системы будут интегрированы в линию защиты, развернутую десять лет назад и включающую, в частности, ракетные комплексы и многоствольные артсистемы.
Томчик уточнил, что проект обойдется более чем в 2 млрд евро и будет в основном финансироваться за счет европейских средств в рамках программы оборонных займов SAFE (Security Action for Europe), а также частично - из госбюджета Польши.
Варшава также занимается укреплением сухопутных границ с Беларусью и Калининградом. В каждой приграничной общине будут построены специальные логистические центры с оборудованием для перекрытия границ, которое может быть развернуто в течение нескольких часов, уточнила The Guardian.
В ночь на 10 сентября не менее 19 российских беспилотников вторгнулись в польское воздушное пространство. Значительная часть из них прилетела с территории Беларуси. Для перехвата БПЛА была задействована авиация Польши и других стран НАТО. В Варшаве заявили, что страну сознательно атаковала Россия.