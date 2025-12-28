Швейцарские военные признали, что не смогут защитить страну в случае нападения со стороны РФ
Швейцария не способна защитить себя от полномасштабного нападения и должна увеличить военные расходы на фоне растущих рисков со стороны России, заявил глава вооруженных сил страны Томас Зюссли.
По его словам, страна готова к атакам «негосударственных акторов» на критическую инфраструктуру, а также к кибератакам, однако армия по-прежнему сталкивается с серьезными пробелами в оснащении. Как сообщает Reuters, об этом Зюссли рассказал в интервью газете Neue Zurcher Zeitung, добавив, что покинет свой пост в конце года.
«Тягостно осознавать, что в случае реальной чрезвычайной ситуации лишь треть всех солдат будет полностью экипирована», — сказал он в интервью.
Швейцария увеличивает оборонные расходы, модернизирует артиллерию и наземные системы, а также заменяет устаревшие истребители. В то же время этот план сталкивается с перерасходом средств, а критики ставят под сомнение расходы на артиллерию и боеприпасы в условиях напряженного федерального бюджета.
Зюссли отметил, что отношение к армии не изменилось, несмотря на войну в Украине и попытки России дестабилизировать Европу. Он объяснил это удаленностью Швейцарии от конфликта, отсутствием недавнего военного опыта и ложной верой в то, что нейтралитет сам по себе обеспечивает защиту.
«Но это исторически неверно. Есть несколько нейтральных стран, которые были невооруженными и были втянуты в войну. Нейтралитет имеет ценность только тогда, когда его можно защитить оружием», — подчеркнул он.