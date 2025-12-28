На рубеже года в Латвии начнет устанавливаться устойчивый снежный покров
Неделя на рубеже года в Латвии начнется с сильных порывов ветра, однако постепенно погода станет более холодной и сформируется устойчивый снежный покров, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В конце прошлой недели к территории Латвии приблизился обширный циклон, который принес сильный ветер и осадки. Северо-западный и северный ветер усилился по всей стране, а самые сильные порывы были зафиксированы в Лиепайском порту — 28,4 м/с — и в Вентспилсе — 27,6 м/с. В ночь на воскресенье местами в восточных районах образовался снежный покров толщиной от 1 до 5 сантиметров.
На новой неделе синоптическая ситуация существенно не изменится — погодные условия продолжит определять активная циклональная деятельность. В первой половине недели в центральных и западных районах страны сохранится порывистый ветер, а почти по всей Латвии осадки будут идти все чаще.
В эти дни в Латвию начнет поступать более холодный воздух, и температура воздуха будет снижаться, вследствие чего дождь постепенно сменится снегом. На рубеже года погода будет по-зимнему прохладной: во многих местах в ночь на 1 января температура опустится до -8…-13 градусов, и лишь на побережье Курземе будет теплее — ожидается -3…-5 градусов.
В понедельник и вторник небо будет затянуто облаками, лишь местами оно прояснится. Во многих местах облака время от времени принесут осадки, в основном мокрый снег, но там, где воздух будет теплее, — также дождь. На отдельных участках дороги будут скользкими.
В эти дни будет дуть слабый до умеренного, а на побережье умеренно сильный северо-западный и западный ветер, который во вторник повернет на северо-западный и северный. Ветер, главным образом в западных и центральных районах, продолжит оставаться порывистым, достигая 15–19 м/с, а на побережье порывы усилятся до 20–24 м/с.
В ночь на понедельник столбик термометра опустится до -1…+4 градусов, на востоке — до -1…-6, тогда как во вторник ночью уже почти по всей стране воздух остынет до -2…-6 градусов, и лишь на побережье будет теплее — ожидается +1…-2 градуса. Утром в понедельник температура достигнет 0…+5 градусов, однако в течение дня воздух будет постепенно остывать, и во вторник температура уже не превысит +1…-4 градусов.
В последний день года небо будет облачным, но местами между облаками пробьются и солнечные лучи. Ночью во многих местах, а днем уже лишь местами будет идти снег. Северо-западный и северный ветер еще ночью продолжит дуть умеренно до умеренно сильного, местами в центральных и прибрежных районах порывы будут достигать 15–19 м/с, на морском побережье — до 21 м/с, однако днем по всей стране ветер ослабеет. И ночью, и днем температура воздуха составит -3…-8 градусов, а на побережье Курземе — -1…-3 градуса.
В новогоднюю ночь интенсивность осадков уменьшится, и небольшой снег ожидается лишь местами. Однако в первые дни нового года небо останется затянутым облаками, и через Латвию будут проходить новые зоны осадков, которые в большей части страны снова принесут снег и мокрый снег, а на побережье — также дождь.
В эти дни ветер вновь усилится и местами станет порывистым. Хотя в первый день года погода будет по-зимнему холодной и местами на востоке температура может опуститься до -10 градусов, к концу недели температура воздуха немного повысится.