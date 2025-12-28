На рубеже года в Латвии начнет устанавливаться устойчивый снежный покров

В последний день года небо будет облачным, но местами между облаками пробьются и солнечные лучи. Ночью во многих местах, а днем уже лишь местами будет идти снег. Северо-западный и северный ветер еще ночью продолжит дуть умеренно до умеренно сильного, местами в центральных и прибрежных районах порывы будут достигать 15–19 м/с, на морском побережье — до 21 м/с, однако днем по всей стране ветер ослабеет. И ночью, и днем температура воздуха составит -3…-8 градусов, а на побережье Курземе — -1…-3 градуса.