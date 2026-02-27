Рост ВВП Латвии в прошлом году составил 2,1%

В обрабатывающей промышленности наблюдался рост на 4,7%, что было обусловлено увеличением объемов производства в 15 из 22 подотраслей. В самой крупной подотрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и изделий из дерева - рост составил 6%, в пищевой промышленности - 8,9%, а в производстве неметаллических минеральных продуктов - 13,5%. Производство напитков уменьшилось на 4,9 %, химических веществ и продуктов - на 4,3%.