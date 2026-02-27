Рост ВВП Латвии в прошлом году составил 2,1%
Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году вырос на 2,1% по сравнению с 2024 годом, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).
В четвертом квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года ВВП Латвии увеличился на 2,9% по сезонно и календарно не скорректированным данным и на 2,5% с учетом сезонной и календарной корректировки.
По сравнению с третьим кварталом 2025 года ВВП в сравнительных ценах вырос на 0,6% с учетом сезонных и календарных коррекций.
В реальных ценах ВВП Латвии в прошлом году составил 43 млрд евро, в том числе 11,821 млрд евро - в четвертом квартале.
Как отмечает ЦСУ, в четвертом квартале прошлого года значительный вклад в рост добавленной стоимости внесли не только обрабатывающая промышленность, но и строительство, торговля и информационно-коммуникационные услуги. Снижение произошло в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, а также в сфере транспорта и хранения.
В 2025 году добавленная стоимость в производственных отраслях выросла на 3,2%, а в сфере услуг - на 1,6%.
Спад в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составил 3,2% за счет снижения на 6,5% в лесном хозяйстве и промышленности и на 5,3% в рыболовстве. В сельском хозяйстве рост составил 2,9%.
Падение добычи и переработки торфа на 14,2% и добычи гравия и песка в карьерах на 20,6% способствовало снижению общего объема производства в добывающей промышленности на 15,3%.
В обрабатывающей промышленности наблюдался рост на 4,7%, что было обусловлено увеличением объемов производства в 15 из 22 подотраслей. В самой крупной подотрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и изделий из дерева - рост составил 6%, в пищевой промышленности - 8,9%, а в производстве неметаллических минеральных продуктов - 13,5%. Производство напитков уменьшилось на 4,9 %, химических веществ и продуктов - на 4,3%.
В производстве электроэнергии, газо- и теплоснабжении и кондиционировании воздуха спад составил 1,3%.
Добавленная стоимость в строительстве выросла в 2025 году на 9%. Объем строительства зданий за год увеличился на 1,5%, инженерное строительство - на 27%, специализированное строительство - на 2,8%.
В розничной торговле добавленная стоимость выросла на 1,4%. В оптовой, розничной торговле, ремонте автомобилей был рост на 7,3%, в оптовой торговле - на 2,4%.
В 2025 году произошел спад в сфере транспорта и хранения на 3,5%. Добавленная стоимость в отрасли наземного и трубопроводного транспорта снизилась на 2,6 %, в сфере складских и вспомогательных транспортных услуг - на 4,1%, в почтовой и курьерской деятельности - на 4,3%, в воздушном транспорте - на 11,8%.
В сфере услуг размещения и общественного питания зарегистрирован рост на 3,4%, в том числе в гостиничной сфере - на 3,7%, в общепите - на 3,4%.
Сектор ИКТ в 2025 году вырос на 4,9%, а в сфере финансов и страхования был спад на 0,7%.
Профессиональные, научные и технические услуги показали рост на 3,2%.
Поступления налогов на продукты (в основном налога на добавленную стоимость, акцизного налога и таможенных пошлин) выросли в 2025 году на 3% благодаря увеличению поступлений налога на добавленную стоимость.
Конечное потребление домашних хозяйств увеличилось на 0,8%, государственные расходы на конечное потребление - на 3,3%.
Экспорт товаров и услуг вырос на 0,1%. В экспорте товаров зафиксировано сокращение на 0,3%, а экспорт услуг увеличился на 1%. Основными экспортными товарами были древесина и изделия из нее, кроме мебели, электрическое и электронное оборудование, минеральные продукты. Основными экспортируемыми услугами были транспортные услуги и прочие бизнес-услуги.
Импорт товаров и услуг вырос на 5,7%, в том числе импорт товаров - на 4,9%, а импорт услуг - на 9,1%. В основном импортировались минеральные продукты, электрическое и электронное оборудование, оборудование и запчасти для наземного транспорта. В импорте услуг преобладали транспортные услуги и прочие бизнес-услуги.