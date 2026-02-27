Брайан Адамс выступит в Риге в рамках крупнейшего турне
Канадский рок-музыкант Брайан Адамс объявил новые даты европейского турне. 27 сентября многократный обладатель платиновых наград выступит в Xiaomi Arena в Риге.
После выхода альбома «Roll With The Punches» на лейбле Bad Records Адамс вновь подтвердил статус одного из самых энергичных исполнителей в мире. Альбом номинирован на премию JUNO 2026 в категории «Рок-альбом года». В пластинке сочетаются фирменный гимновый рок, мощные гитарные риффы и искренние тексты. Энергичные композиции с запоминающимися припевами чередуются с более задумчивыми моментами, отражающими стойкость и характер, определяющие его карьеру.
О заглавной песне музыкант говорит: «Эта песня для каждого, кто когда-либо чувствовал себя побежденным, но решил бороться еще один день. Она о способности преодолевать трудности и разочарования, просто отдаваясь судьбе».
С момента выхода дебютного альбома в 1980 году Брайан Адамс стал самым известным музыкальным экспортом Канады. Его песни десятилетиями звучат на радиостанциях по всему миру. На концертах артист неизменно исполняет свои главные хиты. В программе из примерно 30 песен прозвучат как новые композиции, так и классика — «Summer of ’69», «Heaven», «Run to You» и «(Everything I Do) I Do It For You». Сетлист объединит несколько поколений слушателей.
За десятилетия карьеры с многочисленными хитами, аншлаговыми турами и масштабными шоу Брайан Адамс продолжает предлагать зрителям полноценное рок-представление. Европейский тур обещает новые песни, редкие композиции и бессмертные хиты, ставшие частью мировой музыкальной истории. Поклонникам также будут доступны специальные VIP-пакеты с лучшими местами, доступом к сессии вопросов и ответов с артистом перед концертом, возможностью заглянуть за кулисы и получить эксклюзивное виниловое издание с автографом.