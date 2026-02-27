Брайан Адамс выступит в Риге в рамках крупнейшего турне

С момента выхода дебютного альбома в 1980 году Брайан Адамс стал самым известным музыкальным экспортом Канады. Его песни десятилетиями звучат на радиостанциях по всему миру. На концертах артист неизменно исполняет свои главные хиты. В программе из примерно 30 песен прозвучат как новые композиции, так и классика — «Summer of ’69», «Heaven», «Run to You» и «(Everything I Do) I Do It For You». Сетлист объединит несколько поколений слушателей.