Стало известно, кто лучше всех печет пиццу в Латвии
С целью развития и популяризации мастерства и навыков pizzaiolo, или мастеров по выпечке пиццы, уже второй год подряд состоялся Латвийский национальный конкурс мастеров пиццы, организованный Латвийским клубом поваров и компанией-экспертом по продуктам питания и деликатесам Reaton Food.
Победителем конкурса стал Хосе Анхель Бермудес Хил из пиццерии Bella Napoli, второе место занял Райвис Дембовскис из пиццерии Frego Pizza, а третье – Элвис Швитиньш из пиццерии Stacija Vaivari.
В конкурсе приняли участие 19 мастеров, и каждый участник готовил две пиццы – классические Pizza Margherita и Pizza on the Peel, демонстрируя свое мастерство и знание лучших традиций приготовления пиццы. Приготовленные мастерами пиццы оценивало профессиональное жюри, присуждая баллы в различных категориях и оценивая не только вкус и качество приготовления, но и организацию и чистоту рабочего места. Как подчеркивают организаторы и участники, это событие закладывает новую традицию в гастрономии Латвии и формирует платформу для здоровой конкуренции, профессионального роста и международной узнаваемости.
“Откровенно говоря, я участвовал в конкурсе с целью насладиться моментом – без стресса и лишнего напряжения, потому что выпекание пиццы и приготовление еды – это то, что я по-настоящему люблю. Хотя я работаю в этой отрасли уже много лет, а именно пиццу готовлю почти десять лет, в Латвии я работаю всего около семи или восьми месяцев. Поэтому для меня особенно большая честь получить эту награду. Неаполь – столица пиццы, и, как и все повара, я с нетерпением жду возможности отправиться туда, чтобы усовершенствовать свои знания и мастерство. Если вы хотите попробовать настоящую неаполитанскую пиццу, приглашаю вас посетить пиццерию Bella Napoli – мы всегда рады гостям”, – говорит победитель конкурса Хосе Анхель Бермудес Хил из пиццерии Bella Napoli.
Победитель конкурса и обладатель трофея Латвийского национального конкурса мастеров пиццы Хосе Анхель Бермудес Хил при поддержке Reaton Food примет участие в обучающем курсе Training Vera Pizza, который пройдет в Неаполе (Италия). Учебный курс организует престижная организация Associazione Verace Pizza Napoletana, предоставляя каждому мастеру пиццы возможность усовершенствовать свои навыки.