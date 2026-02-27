Стало известно, кто лучше всех печет пиццу в Латвии

“Откровенно говоря, я участвовал в конкурсе с целью насладиться моментом – без стресса и лишнего напряжения, потому что выпекание пиццы и приготовление еды – это то, что я по-настоящему люблю. Хотя я работаю в этой отрасли уже много лет, а именно пиццу готовлю почти десять лет, в Латвии я работаю всего около семи или восьми месяцев. Поэтому для меня особенно большая честь получить эту награду. Неаполь – столица пиццы, и, как и все повара, я с нетерпением жду возможности отправиться туда, чтобы усовершенствовать свои знания и мастерство. Если вы хотите попробовать настоящую неаполитанскую пиццу, приглашаю вас посетить пиццерию Bella Napoli – мы всегда рады гостям”, – говорит победитель конкурса Хосе Анхель Бермудес Хил из пиццерии Bella Napoli.