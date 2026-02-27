В Латгале задержали группу контрабандистов, использовавших метеозонды
В Латгале полиция задержала восемь человек по подозрению в контрабанде сигарет с использованием метеозондов. На месте обнаружены 120 000 нелегальных сигарет с белорусскими акцизными марками.
На прошлой неделе в Латгале по подозрению в контрабанде сигарет с использованием метеорологических зондов задержаны восемь человек - граждане Латвии и Литвы. 20 февраля сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Госполиции на основе оперативной информации о замеченных метеозондаx провели оперативные мероприятия и задержали в лесном массиве в Малтской волости Резекненского края восьмерых участников организованной преступной группы. Задержаны шестеро граждан Литвы 1993, 1995, 2000, 1992, 1999 и 2003 г. рожд. и двое граждан Латвии - 1992 и 1981 г. рожд.
Трое из задержанных граждан Литвы 1993, 1995 и 2000 г. рожд. заключены под стражу.
На месте происшествия полицейские обнаружили 120 000 нелегальных сигарет с белорусскими акцизными марками, а также мобильные телефоны. Начат уголовный процесс, расследование продолжается.