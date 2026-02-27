Мошенники продолжают свою деятельность - в январе клиенты банков Латвии были обмануты на 1,68 млн евро

Предотвращен в январе был 2281 случай мошенничества на общую сумму 2,067 млн евро, в том числе 854 попытки телефонного мошенничества на сумму 1,12 млн евро, 1004 попытки инвестиционного мошенничества на сумму 651 487 евро и 423 случая других видов мошенничества на сумму 295 784 евро.