Мошенники продолжают свою деятельность - в январе клиенты банков Латвии были обмануты на 1,68 млн евро
В январе клиенты латвийских финансовых учреждений потеряли 1,68 млн евро из‑за мошенников, при этом большинство платежей были подтверждены самими жертвами.
В целом за январь зарегистрировано 560 случаев мошенничества, в том числе 273 случая телефонного мошенничества на сумму 631 857 евро, 240 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 291 200 евро и 47 случаев мошенничества других видов на сумму 757 047 евро.
Предотвращен в январе был 2281 случай мошенничества на общую сумму 2,067 млн евро, в том числе 854 попытки телефонного мошенничества на сумму 1,12 млн евро, 1004 попытки инвестиционного мошенничества на сумму 651 487 евро и 423 случая других видов мошенничества на сумму 295 784 евро.
Как указали в ассоциации, в январе этого года финансовым учреждениям удалось предотвратить в четыре раза больше попыток мошенничества, чем реализовать мошенникам.
В преддверии начала подачи деклараций о годовых доходах 1 марта ассоциация призывает жителей быть особенно осторожными, поскольку в это время традиционно активизируются мошенники, распространяющие мошеннические смс и электронные письма от имени Службы государственных доходов (VID).
Ассоциация напоминает, что VID никогда не рассылает смс с призывом переходить по ссылкам или вводить персональные данные на неизвестных интернет-сайтах. Декларацию о годовых доходах следует подавать только в официальной системе декларирования VID.