Передаривание подарков уже не считается зазорным
Новое исследование показывает: передаривание ненужных рождественских подарков стремительно становится нормой — уже 42% жителей находят вещам нового владельца, а большинство поддерживает такую практику как экологичную и рациональную.
Новое потребительское исследование SEB показало, что передаривание ненужных рождественских подарков набирает все большую популярность. Если в 2023 году нового владельца ненужным рождественским подаркам нашли 28% людей, то в прошлом году этот показатель составлял 34%, а в этом – уже 42%. У многих неподходящие рождественские подарки по-прежнему остаются лежать дома, однако 36% все же отдают их даром или жертвуют на благотворительность.
На продажу подарки выставляют 11% респондентов, причем такой вариант предпочитают люди с более высоким, а не с низким доходом.
«Во время больших праздников люди нередко совершают спонтанные покупки: они хотят сделать подарок, но либо не знают, чего ждет получатель, либо откладывают поход в магазин на последний момент. В результате под елкой может оказаться вещь, которой трудно найти применение. Кроме того, дарить на Рождество книги — прекрасная и распространенная традиция, но порой бестселлеры попадают к получателю в нескольких экземплярах. Во всех этих случаях чистую и аккуратную вещь можно передарить или пожертвовать. Как мы видим, такой подход с каждым годом находит все больше сторонников», — сказала руководитель по вопросам устойчивого развития SEB Лаура Костиак. «Чтобы подарки не оставались лежать без дела, стоит отдавать предпочтение совместным впечатлениям или тщательно продумывать выбор заранее. Это принесет радость как получателю, так и дарителю и окажется более щадящим для бюджета».
Идею передаривания подарков поддерживают 69% респондентов, даже если сами они никогда так не делали. В качестве аргументов они приводят экологичность такого выбора и тот факт, что вещь обретает новую жизнь. Остальные не согласны с этим, поскольку считают, что это может обидеть дарителя или является проявлением невежливости. В прошлом году передаривание поддерживали лишь 57% опрошенных.
Если половина мужчин оставляет неинтересный подарок у себя, то 44% женщин отдают его даром. Чаще всего вторую жизнь подаркам дают люди в возрасте от 30 до 39 лет.