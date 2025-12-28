Когда спина сказала "хватит": план восстановления на 7-10 дней без героизма и подвигов

В первые день-два задача простая: перестать делать вид, что ничего не случилось. Никаких подвигов, рывков и «расхожусь — пройдет». Умеренный покой, спокойная ходьба короткими отрезками, удобная поза для сна. Лежать пластом тоже не нужно — позвоночник любит движение, но только в щадящем режиме. В первые часы может помочь холод, позже — сухое тепло, если от него становится легче. Мази с противовоспалительным эффектом — да, но без иллюзий, что одна намазанная полоска решит все проблемы жизни.