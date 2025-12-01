airBaltic теряет позиции в глазах инвесторов: Fitch снижает рейтинг авиакомпании
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) национальной авиакомпании Латвии airBaltic с уровня «B-»/«негативный» до «CCC+», говорится в сообщении Fitch.
Fitch также снизило рейтинг приоритетных обеспеченных долгосрочных облигаций airBaltic на сумму 380 млн евро с «B-» до «CCC+». Показатель уровня возмещения (Recovery Rating) — «RR3».
Снижение кредитного рейтинга отражает более высокий, чем ожидалось, уровень заёмных средств и более слабую финансовую гибкость, в результате чего в ближайшие 12 месяцев компании потребуется значительное внешнее финансирование. Это также отражает неопределенность в отношении сроков и объема доходов от запланированного IPO. Производственные показатели компании в 2025 году оказались слабее ожидаемых из-за роста операционных затрат и низкой рентабельности, что привело к выраженно отрицательному свободному денежному потоку и ограниченной ликвидности.
Текущий IDR отражает слабые финансовые показатели airBaltic, обусловленные крупным лизинговым долгом, используемым для финансирования расширения флота. К сильным сторонам рейтинга агентство относит лидирующие позиции авиакомпании в Балтийском регионе, парк воздушных судов нового поколения с меньшим расходом топлива и диверсификацию бизнеса, говорится в сообщении Fitch.