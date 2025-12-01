airBaltic теряет позиции в глазах инвесторов: Fitch снижает рейтинг авиакомпании

Снижение кредитного рейтинга отражает более высокий, чем ожидалось, уровень заёмных средств и более слабую финансовую гибкость, в результате чего в ближайшие 12 месяцев компании потребуется значительное внешнее финансирование. Это также отражает неопределенность в отношении сроков и объема доходов от запланированного IPO. Производственные показатели компании в 2025 году оказались слабее ожидаемых из-за роста операционных затрат и низкой рентабельности, что привело к выраженно отрицательному свободному денежному потоку и ограниченной ликвидности.