Популярный латвийский телеведущий увидел в витрине магазина в Риге нечто возмутительное
фото: Скриншот видео
Оформление обуви вызвали негодование телеведущего.
Телеведущий Айвис Цериньш, прогуливаясь по центру Риги, столкнулся с находкой, которая настолько его возмутила, что он не только остановился, но и записал видео, позже выложив его в соцсетях. Причина эмоциональной реакции — товар в витрине одного из магазинов.

На видео сам Айвис Цериньш комментирует увиденное: «Красивая Рига, приближается Рождество. Министерство экономики. Красивая архитектура… и вот я просто стою, жду — и вдруг вижу в витрине сапоги… вот такие! До сих пор продают в Риге!»

Речь идет о магазине, в витрине которого были выставлены сапоги-валенки с украшениями в виде славянских узоров, а одну пару и вовсе украшает изображение матрешки. Под изображениями при этом сделана подпись латиницей: «matreshka».

Свою позицию телеведущий обозначил предельно ясно и без дипломатии - в подписи к публикации в Х Айвис Цериньш написал: «Мне это кажется отвратительным и жалким».

