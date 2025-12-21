Латвийцам предложили план на рождественские выходные, который не ударит по кошельку

Например, можно сыграть в игру "Угадай, кто я!". Одному из участников на лоб или одежду прикрепляют бумажку со словом. Это может быть знаменитость, животное, предмет или даже член семьи. Остальные видят надпись, а сам человек - нет. Он может задавать только такие вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет". Игра продолжается до тех пор, пока главный участник не угадает, кто он.