Латвийцам предложили план на рождественские выходные, который не ударит по кошельку
Волшебство Рождества заключается не в роскошных подарках - настоящую радость дарят моменты, наполненные любовью и общением, при этом для создания приятных мгновений вовсе не требуется много средств, если подойти к планированию творчески. Когда зима не радует нас снежным убранством, приходится придумывать другие способы, как проникнуться рождественским настроением.
Bigbank собрал множество идей, как провести праздничный сезон без лишних расходов: от природных троп, ярмарок ремесленников, бесплатных выставок и концертов до спокойного или веселого празднования дома.
Отправьтесь на прогулку по природным тропам
Природные тропы - отличный способ отдохнуть и насладиться красотой Латвии. Прогулка по одной из них будет приятной даже зимой - нужно лишь убедиться в том, что погода будет подходящей, а ноги не будут скользить. Перед вылазкой на природу важно позаботиться о соответствующей одежде, а если вы собираетесь на прогулку с маленькими детьми, стоит уточнить, доступна ли тропа для детских колясок.
Популярным местом среди любителей природы является тропа на болоте Ценас в Марупском крае протяженностью около 6 км. Здесь на покрытых мхом просторах прячутся небольшие озерца и водяные оконца. Болото отличается своеобразной природой со множеством различных растений и животных, в том числе редких и охраняемых видов. Кроме того, тропа устроена так, что длину маршрута можно варьировать.
Большое Кемерское болото возле Юрмалы - одно из крупнейших моховых болот на побережье Латвии. Как и во многих других болотах, здесь образуются сероводородные воды. Если до болота Ценас можно добраться только на автомобиле или, при тщательном планировании, также на автобусе, то до многочисленных троп Кемерского болота можно доехать и на поезде, и на автобусе, и на личном автомобиле.
Для неспешной зимней прогулки подойдет также природная тропа у озера Югла в Риге, которая к тому же доступна для людей с нарушениями зрения и ограниченными возможностями передвижения, а также удобна для семей с маленькими детьми и пожилых людей. Кольцевой маршрут здесь значительно короче и составляет около 700 метров. Это хороший вариант, если хочется вырваться из городской суеты, но вы не готовы к длительным прогулкам. До природной тропы у озера Югла удобно добираться и на общественном транспорте.
Очень живописна тропа у озера Слокас в Юрмале, на которой установлена плавучая смотровая башня высотой семь метров. Маршрут проходит как по открытым участкам, так и по извилистым отрезкам, окруженным деревьями. Его длина составляет 3,1 км, однако при желании прогулку можно продлить до 12 км. Добраться сюда можно не только на автомобиле, но и на поезде или автобусе.
Во время прогулки по природной тропе на острове Долес в Саласпилсе можно увидеть доломитовые обнажения - охраняемый природный биотоп. Маршрут пролегает через лес, вдоль Даугавы, а также мимо сельских домов, культурных и исторических объектов. Во время прогулки можно посетить парк усадьбы Долес и музей Даугавы. Остров Доле когда-то был самым большим на Даугаве, но сегодня это полуостров, который соединен с берегами реки плотиной гидроэлектростанции и насыпной дамбой. Эту тропу, как и многие другие, можно пройти по нескольким маршрутам, общая протяженность которых достигает примерно 13 км.
Посетите бесплатные концерты
В рождественский период слушателей традиционно ждут на бесплатных концертах в Риге и ее окрестностях.
Маленьких непосед 21 декабря в 15:00 ждут на Бастионной горке, а 24 декабря в 12:00 - на площади Ливу, чтобы вместе с гномами вдоволь потанцевать на концерте "Čiekurs Čikijs" диксиленда Sunny Groove Dixie.
21 декабря с 12:00 до 20:00 в M/Darbnīca состоится карнавал ряженых - мастерская масок, игры, угощение в честь солнцестояния, танцы, зажжение костра, концерт вокального ансамбля Kalmes в 16:00, а в 17:00 - шествие ряженых с волочением колоды. Завершится мероприятие в 18:30 концертом группы Zāle.
Любителей классической музыки в четвертое воскресенье Адвента приглашают на концерт "Это странное предчувствие" в 16:00 в концертном зале Ave Sol, где выступит смешанный хор Laudate и струнный квартет. В свою очередь 22 декабря в 19:00 там же прозвучит концерт "Перед Рождеством", а в первый день Рождества 25 декабря на двух концертах духовной музыки "Рождественское настроение" в 14:00 и 17:00 перед слушателями выступит рижский камерный хор Ave Sol. Для посещения этих концертов необходимо заранее зарезервировать бесплатные приглашения.
21 декабря в 19:30 на заключительном концерте благотворительной акции "Ангелы над Латвией" на Ратушной площади можно будет встретить любимых латвийских музыкантов.
Рига - не единственный город, предлагающий бесплатные праздничные мероприятия на Рождество. Больше информации можно найти на сайтах самоуправлений. Идеи, как провести праздник, предлагаются на сайтах jurmala.lv; ropazi.lv; adazunovads.lv; salaspils.lv; sigulda.lv; kekava.lv; olaine.lv; marupe.lv.
Побывайте на бесплатных выставках
В доме Аспазии в Юрмале до 10 января 2026 года будет бесплатно открыта выставка "Аспазия. Сильная женщина. Портрет". В этом году легендарной поэтессе, драматургу и активистке движения за права женщин исполняется 160 лет. В честь юбилея в доме Аспазии представлены 34 портрета работы латышских художников. Картины для выставки отбирались на конкурсе, победительницей которого стала Дита Лусе. Подробнее о выставке можно прочитать на сайте kaskurkad.lv.
В Юрмальском музее до 11 января открыта выставка "Mой путь. От студии Розенталса до профессии. Яунсудрабиньш. Кроненбергс. Скулме. Зебериньш". Экспозиция посвящена четырем выдающимся деятелям культуры Латвии: Отто Скулме, Янису Яунсудрабиньшу, Албертсу Кроненберсгу и Индрикису Зебериньшу. На выставке представлены работы из коллекции меценатов Зузансов, Латвийского национального художественного музея, Латвийского государственного архива кинофотофонодокументов, архива Албертса Кроненбергса и др.
В свою очередь в Рижском музее фарфора до 6 января следующего года можно посетить рождественскую выставку "Елочные украшения", а во дворце культуры Ziemeļblāzma до 29 января проходит выставка работ учащихся музыкальных и художественных школ Риги в рамках зимнего фестиваля "Рождественские звезды".
Загляните на праздничные ярмарки
Хотя товары на рождественских ярмарках не отличаются низкими ценами, прогулка по ярмарке, ее радостная атмосфера с огоньками, музыкой и праздничной суетой, а также возможность почерпнуть интересные идеи ничего не стоят. Если все же хочется что-то приобрести, сначала обойдите всю ярмарку и сравните предложения, чтобы найти наиболее подходящее и выгодное. Лучше всего заранее определить бюджет расходов при посещении ярмарки и строго его придерживаться.
С 28 ноября до 4 января 2026 года посетителей ждет ежегодная рождественская ярмарка на Домской площади в Старой Риге. Если же вам ближе Пардаугава, то до 28 декабря по субботам и воскресеньям подарки можно приобрести на Агенскалнском рынке, а до 27 декабря - также в квартале Калнциема.
В свою очередь 21 декабря с 12:45 до 16:00, 25 декабря с 13:00 до 15:30 и 26 декабря с 12:45 до 16:00 рождественская ярмарка с творческими мастерскими и фотозоной пройдет в Торнякалнсе, возле Рижской лютеранской церкви.
Любителям искусства стоит заглянуть на ежегодную ярмарку работ студентов Латвийской художественной академии Jaunmarka, которая продлится до 4 января. Это отличный способ не только найти подарок или новое дополнение для интерьера, но и поддержать молодых художников и познакомиться с их творчеством. На ярмарке представлено более 400 работ в различных ценовых категориях.
Рождественские ярмарки в декабре проходят и во многих других городах и поселках Латвии, например, в Елгаве, Тукумсе, Даугавпилсе, Валмиере и др. Более подробную информацию можно найти на сайтах соответствующих самоуправлений и в социальных сетях, а также на сайте gadatirgi.lv.
Выставки, концерты, ярмарки и другие мероприятия - как по дате, так и по месту проведения - удобно также искать в разделе "Мероприятия" (Events) социальной сети Facebook.
Проведите праздник дома
Чтобы рождественские выходные были приятными, вовсе не обязательно выходить из дома. Если подойти творчески, даже празднование на диване можно сделать по-настоящему особым, теплым и незабываемым, создав атмосферу радости и умиротворения, независимо от того, проводите ли время с семьей, друзьями или в одиночестве.
1. Посмотрите рождественские фильмы
Создайте уютную атмосферу домашнего кинотеатра для просмотра рождественских фильмов. Загляните в программу вашей стриминговой платформы или телевизионного пакета - на платформе Disney+, например, доступны такие фильмы, как "Холодное сердце" (2013), "Как Гринч украл Рождество" (2000), "Санта-Клаус" (1994) и "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен". В свою очередь на Netflix можно посмотреть фильмы "Последний отпуск" (2006), "Мальчик по имени Рождество" (2021), "Пара на праздники" (2020) и другие.
2. Почитайте или послушайте сказки
Радость и взрослым, и детям в праздничные вечера может подарить чтение или прослушивание сказок. Возможно, на вашей полке уже есть книга с рождественскими рассказами, но для чтения подойдут и другие произведения, например, классика - "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла или сказки Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева", "Новое платье короля", "Гадкий утенок" или "Принцесса на горошине". Чтобы усилить ощущение единения, кто-то из членов семьи или гостей может почитать для остальных вслух.
Если подходящей книги под рукой нет, рассказы и сказки можно послушать, например, на сайте Латвийского радио, где доступно множество аудиозаписей, которые будут интересны и детям, и взрослым. Здесь можно найти и рождественские истории, например, "Сказку о рождественском Никлаусе", "Зимнюю сказку", "Адам и Ева". Голоса рассказчиков сопровождаются музыкальными элементами, что делает прослушивание еще более интересным.
3. Испеките пипаркукас
Пипаркукас - это праздничная классика, и редко кто на Рождество ни разу их не пек. Во многих семьях это настоящая традиция, которая передается из поколения в поколение.
Вам понадобятся тесто для пипаркукас, мука, скалка и бумага для выпечки. Также нужны формочки для печенья, но в качестве альтернативы можно использовать стакан, чтобы выдавить из теста кружочки, или же форму пипаркукас можно вырезать ножом. Тесто можно приготовить и самостоятельно - рецепты вы найдете в бабушкиной кулинарной книге или на интернет-порталах.
Совместная выпечка пипаркукас превращается в приятное занятие, особенно если на фоне включить любимую музыку или рождественский фильм.
4. Устройте караоке
Верите или нет, но на Рождество можно устроить дома настоящее караоке. Караоке-версии песен легко найти на платформе Youtube, а также в мобильных приложениях, например, Smule или Karaoke: Sings Songs Along. Лучше заранее приобрести или одолжить микрофон, однако в узком семейном кругу можно обойтись и без него.
5. Сыграйте в настольные игры
Настольные игры, такие как "Riču Raču", "Цирк", домино или шашки - отличное развлечение, особенно в праздничные дни. Они делают вечера интересными, веселыми и объединяют всех участников. Если готовые игры вам не по душе, можно придумать собственные.
Например, можно сыграть в игру "Угадай, кто я!". Одному из участников на лоб или одежду прикрепляют бумажку со словом. Это может быть знаменитость, животное, предмет или даже член семьи. Остальные видят надпись, а сам человек - нет. Он может задавать только такие вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет". Игра продолжается до тех пор, пока главный участник не угадает, кто он.
Еще один вариант - игра с угадыванием рождественских фильмов. Подготовьте список из названий рождественских фильмов, "стерев" некоторые слова, а остальным нужно угадать, что это за фильм (например, вместо "Один дома" - просто "дома", вместо "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен" - "вход воспрещен"). Игра получится не только веселой, но и будет связана с рождественской тематикой.
Также можно разгадывать рождественские загадки. Например, "Зимой и летом одним цветом" (ответ - елка) или "Белые звездочки с неба упали, мне на ладошку легли - и пропали" (ответ - снежинки). Загадки можно придумать самостоятельно или поискать в интернете. Также стоит заглянуть на книжную полку, возможно, там спряталась книга с народными загадками.