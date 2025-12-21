В Латвии до сих пор гордятся уникальным сооружением, построенном еще при СССР
Как сообщает акционерное общество Latvenergo, на днях исполнилось 60 лет с момента начала работы гордости латвийской энергосистемы — Плявиньской гидроэлектростанции (ГЭС). Уникальное инженерное сооружение стратегического значения является крупнейшей ГЭС в странах Балтии и по-прежнему одной из крупнейших в Европейском союзе.
Плявиньская ГЭС является крупнейшей станцией Даугавского каскада ГЭС и в период паводков способна полностью обеспечивать потребление электроэнергии в Латвии. За 60 лет, используя силу вод Даугавы, Плявиньская ГЭС произвела более 92,5 тысячи ГВт·ч, что составляет почти треть всей электроэнергии, потребленной в Латвии за этот период, и сделало станцию одним из важнейших источников электроэнергии в истории государства.
Ежегодно станция обеспечивает около 30 процентов общего потребления электроэнергии в Латвии. Таким образом, в целом Даугавский каскад ГЭС обеспечивает Латвии одни из самых высоких показателей производства возобновляемой электроэнергии в Европейском союзе, существенно укрепляя энергетическую независимость страны и достижение климатических целей.
Плявиньская ГЭС является не только объектом энергетики, но и уникальным промышленным сооружением. Ее компактное конструктивное решение — объединение производственных помещений с водосбросом — является редкостью в мировой гидроэнергетике. Станция построена на мягких грунтах при перепаде уровня воды около 40 метров по обе стороны плотины, что для сооружения такого масштаба является выдающимся инженерным достижением. Сегодня новые технологии позволяют еще более эффективно использовать водные ресурсы, одновременно снижая влияние на климатические изменения. Плявиньская ГЭС была и остается незаменимой опорой энергосистемы Латвии — надежным, возобновляемым и стратегически значимым источником электроэнергии как сегодня, так и в будущем.
Тем не менее, как ранее писал Otkrito.lv, несмотря на все ГЭС и ветряки Латвия до сих пор не может полностью обеспечить себя электроэнергией.