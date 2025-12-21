В Латвии до сих пор гордятся уникальным сооружением, построенном еще при СССР

Плявиньская ГЭС является не только объектом энергетики, но и уникальным промышленным сооружением. Ее компактное конструктивное решение — объединение производственных помещений с водосбросом — является редкостью в мировой гидроэнергетике. Станция построена на мягких грунтах при перепаде уровня воды около 40 метров по обе стороны плотины, что для сооружения такого масштаба является выдающимся инженерным достижением. Сегодня новые технологии позволяют еще более эффективно использовать водные ресурсы, одновременно снижая влияние на климатические изменения. Плявиньская ГЭС была и остается незаменимой опорой энергосистемы Латвии — надежным, возобновляемым и стратегически значимым источником электроэнергии как сегодня, так и в будущем.