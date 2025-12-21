"Нужен дорогостоящий европейский адвокат": Лариса Долина может лишиться и квартир в Юрмале
У российской певицы Ларисы Долиной возникли новые сложности, связанные с недвижимостью. На сей раз речь идет о двух квартирах в Юрмале (в Дзинтари), которые артистка не может ни продать, ни использовать из-за санкций ЕС.
Как рассказал изданию «Абзац» адвокат Александр Бенхин, недвижимость Долиной в Дзинтари фактически заморожена. Певица не имеет возможности ни продать квартиры в престижном комплексе Amber Rezidence, ни оплачивать коммунальные услуги, что со временем может привести к их утрате.
«Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов — нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость», — пояснил юрист.
По его словам, в Латвии уже обсуждается возможность национализации имущества, принадлежащего людям, находящимся под санкциями. «В Сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям. Но дальше начинается очень интересная игра, так называемая безвыходная ситуация», — отметил Бенхин.
Адвокат объяснил, что из-за невозможности оплачивать коммунальные счета по квартирам накапливаются долги. Это создает юридические основания для их изъятия. «Поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги», — сказал он.
При этом, подчеркнул юрист, попытки решить проблему обходными путями могут повлечь уголовную ответственность. «Заплатить долги напрямую нельзя, а попытка сделать это через третьих лиц расценивается как уголовное преступление. То же самое касается переоформления недвижимости или продажи через посредников», — заявил Бенхин.
По словам адвоката, в сложившейся ситуации у артистки фактически остается только один вариант действий — оспаривать санкции в судебном порядке.
«Ситуация очень нехорошая. Единственный выход в данном случае — судиться с государством и попробовать снять санкции как необоснованные», — отметил он.
Однако и этот путь, по словам эксперта, связан с серьезными трудностями. «Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально — это снова уголовное преступление. Там гонорар исчисляется в десятках, если не в сотнях тысяч евро», — пояснил Бенхин.
Он добавил, что в Латвии существуют адвокаты, имеющие специальную лицензию на работу с подсанкционными клиентами, однако таких специалистов крайне мало. «Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы. И пока никаких шагов она не предпринимала», — заключил юрист.