"Нужен дорогостоящий европейский адвокат": Лариса Долина может лишиться и квартир в Юрмале

Однако и этот путь, по словам эксперта, связан с серьезными трудностями. «Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально — это снова уголовное преступление. Там гонорар исчисляется в десятках, если не в сотнях тысяч евро», — пояснил Бенхин.