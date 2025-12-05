"Это будет тяжело": Лариса Долина заявила, что вернет все деньги покупательнице своей квартиры

Долина утверждает, что сейчас у нее нет всей нужной суммы, но она найдет способ вернуть деньги Лурье полностью. «Я хочу быть честной перед самой собой, а это единственный выход и единственное справедливое решение. Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное. И я заявляю сейчас на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», — сказала певица в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.