"Это будет тяжело": Лариса Долина заявила, что вернет все деньги покупательнице своей квартиры
Певица Лариса Долина заявила, что вернет 112 миллионов рублей (1,2 млн евро) покупательнице своей квартиры Полине Лурье, которую артистка продала под влиянием мошенников, а затем вернула по решению суда.
Долина утверждает, что сейчас у нее нет всей нужной суммы, но она найдет способ вернуть деньги Лурье полностью. «Я хочу быть честной перед самой собой, а это единственный выход и единственное справедливое решение. Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное. И я заявляю сейчас на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», — сказала певица в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
По ее словам, в данной ситуации пострадала и она, и покупательница ее дома — артистку обманули мошенники, а Лурье не получила квартиру.
Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала РИА Новости, что Долина предложила ее подзащитной мировое соглашение, в рамках которого певица вернет ей 112 миллионов рублей по частям. Обманутая покупательница квартиры отказалась от сделки.
В апреле 2024 года телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга обманули Долину, заявив, что злоумышленники получили доступ к ее банковским счетам, взяли кредит и заложили квартиру. Аферисты убедили артистку продать квартиру и погасить с вырученных денег кредит.
Долина продала квартиру Лурье за 112 миллионов рублей. Кроме этого, она продала большýю часть своего имущества. Деньги артистка передала курьеру Анжеле Цырульниковой, которая также стала жертвой мошенников. Другие жертвы аферистов — Дмитрий Леонтьев, Артура Каменецкий и Андрей Основа — занимались обналичиванием средств.
По версии правоохранительных органов, общий размер ущерба составил более 300 миллионов рублей. Цырульникову, Леонтьева, Каменецкого и Основу приговорили к реальным срокам от четырех до семи лет колонии.
В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул Долиной квартиру, которую она продала Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Женщина пыталась обжаловать это решение, но суд встал на защиту обманутой артистки.
Из-за этого пользователи соцсетей, политики, блогеры и артисты стали активно критиковать Долину и требовать, чтобы она отдала квартиру Лурье. Зрители стали возвращать билеты на концерты певицы, а некоторые ее выступления и вовсе отменили.