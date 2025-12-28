В Украине 7 января будут отмечать не православное Рождество, а День программиста

В течение более 30 лет после обретения независимости в Украине православные верующие праздновали Рождество 7 января, как и в России, тогда как католики отмечали 25 декабря. В 2023 году Православная церковь Украины приняла новоюлианский календарь, сдвинув даты праздников на 13 дней назад. Теперь Рождество официально отмечают 25 декабря, в один день с католическим торжеством.