В Украине 7 января будут отмечать не православное Рождество, а День программиста
В Украине официально появится еще один профессиональный праздник - День программиста. Его ежегодно будут отмечать 7 января. Кабмин страны одобрил соответствующий указ президента Владимира Зеленского.
"Учитывая значительный вклад специалистов по информационным технологиям в развитие цифровой экономики и цифровой безопасности государства, что играет важную роль в укреплении национальной безопасности и обороноспособности Украины, а также развития ІТ-индустрии: установить в Украине профессиональный праздник - День программиста, который отмечать 7 января", - говорится в указе президента Украины.
В течение более 30 лет после обретения независимости в Украине православные верующие праздновали Рождество 7 января, как и в России, тогда как католики отмечали 25 декабря. В 2023 году Православная церковь Украины приняла новоюлианский календарь, сдвинув даты праздников на 13 дней назад. Теперь Рождество официально отмечают 25 декабря, в один день с католическим торжеством.
По украинскому законодательству 25 декабря является государственным праздником и традиционно считается нерабочим днем. Однако во время действия военного положения эта норма не действует и это рабочий день, хотя работодатели могут на свое усмотрение предоставлять выходной.