"Это было ужасно! Он так кричал": жительница Лиепаи рассказала о спасении провалившегося в море мальчика

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) напоминает, что морской лёд особенно непредсказуем — он образуется неравномерно, а трещины часто скрыты под снегом, что делает их незаметными. Служба хвалит смелые действия Кристины и её мужа, одновременно призывая родителей регулярно обсуждать с детьми вопросы безопасности на водоёмах. В ответ на недоумение женщины по поводу бездействия людей на пляже спасатели подчёркивают, что в подобных ситуациях первоочередным действием должен быть звонок по номеру 112. Лишь затем можно оценивать возможность самостоятельного спасения — делать это следует только тем, кто уверен, что в попытке героизма сам не окажется среди тех, кого нужно спасать.