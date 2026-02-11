"Это было ужасно! Он так кричал": жительница Лиепаи рассказала о спасении провалившегося в море мальчика
Вечером в понедельник на пляже Лиепаи произошли драматические события - от утопления был спасён мальчик около 11 лет и его собака, которые провалились в море примерно в 400 метрах от берега.
Как сообщает программа TV3 «Degpunktā», несчастный случай произошёл в то время, когда мальчик гулял с собакой на поводке по замёрзшему морю. Отчаянные крики ребёнка о помощи слышали десятки людей на берегу и на моле, однако первыми на помощь бросилась одна смелая пара.
Одна из спасительниц, жительница Лиепаи Кристина, выразила недоумение по поводу первоначального бездействия окружающих. «Все стоят на моле, слушают, смотрят. [...] Как он кричал! У меня до сих пор этот звук в ушах», — вспоминает женщина.
Когда пара подбежала ближе, первой из воды выбралась собака, а вскоре и сам мальчик сумел самостоятельно выбраться из ледяного моря. Однако ребёнок был насквозь мокрым, потерял обувь и находился в состоянии сильного шока.
«Я начала спрашивать: “Ты был один?” — он сказал: “Я был с собакой!”. И он плакал, он так ужасно плакал. Я сказала: “Всё в порядке, всё будет хорошо”». Кристина завернула мальчика в свою куртку и повела к берегу, где его передали оперативным службам. По её словам, мальчику не могло быть больше 11 лет.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) напоминает, что морской лёд особенно непредсказуем — он образуется неравномерно, а трещины часто скрыты под снегом, что делает их незаметными. Служба хвалит смелые действия Кристины и её мужа, одновременно призывая родителей регулярно обсуждать с детьми вопросы безопасности на водоёмах. В ответ на недоумение женщины по поводу бездействия людей на пляже спасатели подчёркивают, что в подобных ситуациях первоочередным действием должен быть звонок по номеру 112. Лишь затем можно оценивать возможность самостоятельного спасения — делать это следует только тем, кто уверен, что в попытке героизма сам не окажется среди тех, кого нужно спасать.