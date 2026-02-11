Зачем нужны прогнозы погоды на месяц, если они постоянно врут? Отвечает эксперт

В соцсетях до сих пор обсуждают его ноябрьский эфир, где он упоминал модели, обещавшие теплую зиму. Многие пропустили мимо ушей его оговорку о ненадежности таких данных. Зачем же тогда их озвучивать? Во-первых, чтобы учиться на ошибках. А во-вторых — потому что на такие прогнозы есть огромный общественный спрос. Люди по своей природе склонны надеяться на чудо и четкий ответ, даже если наука пока не может его дать.