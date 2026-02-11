Зачем нужны прогнозы погоды на месяц, если они постоянно врут? Отвечает эксперт
Возможно, лишь к выходу на пенсию редактор службы погоды LTV Том Брицис сможет с уверенностью сказать: «Наконец-то долгосрочные прогнозы стали точными». Но пока это время не пришло. Сегодня прогнозы на целый месяц или сезон вперед важны скорее для науки, чем для планирования выходных. Они помогают метеорологам шаг за шагом распутывать сложные узлы атмосферных процессов, даже если конечный результат часто оказывается далек от реальности.
Между наукой и ожиданием
Часто возникает вопрос: можно ли было предсказать нынешнюю зиму? Брицис честно признает: за пределами нескольких ближайших дней всё погружается в туман неопределенности, сообщает LSM.lv.
«Я не припомню ни одного долгосрочного прогноза на сезон, который бы реально сбылся благодаря глубокому анализу процессов. Иногда случаются попадания, но это скорее удачное совпадение — когда просто повезло угадать», — делится он.
В соцсетях до сих пор обсуждают его ноябрьский эфир, где он упоминал модели, обещавшие теплую зиму. Многие пропустили мимо ушей его оговорку о ненадежности таких данных. Зачем же тогда их озвучивать? Во-первых, чтобы учиться на ошибках. А во-вторых — потому что на такие прогнозы есть огромный общественный спрос. Люди по своей природе склонны надеяться на чудо и четкий ответ, даже если наука пока не может его дать.
Vai tiesa, ka gaidāma silta ziema? #ZināmaisNezināmajā uz skatītāju jautājumiem atbild Toms Bricis. pic.twitter.com/zKvISbs90j— Latvijas Radio 1 (@LatvijasRadio1) November 17, 2025
Наша память и реальный холод
Споры о том, насколько «нормальна» нынешняя зима, Брицис связывает с человеческой психологией. Для тех, кому сейчас 20, эти морозы кажутся чем-то невероятным. Но для людей старшего поколения это лишь возвращение к норме.
Статистика говорит: средняя температура зимы в Латвии — около -2,4 градусов. Январь действительно выдался суровым — третьим самым холодным за последние 30 лет. Но если вспомнить очень теплый декабрь, то вся зима в целом не выглядит экстремальной.
За последние сто лет было немало месяцев, когда стужа стояла куда более крепкая. Просто серия аномально теплых зим в последние годы немного «избаловала» наше восприятие и заставила забыть, как на самом деле выглядит настоящая латвийская зима.
Микроклимат и глобальные перемены
Интересно, что погода в Латвии — это мозаика. Разница температур в один и тот же момент может достигать 20 градусов в пределах Рижского региона. Знаменитые холода в Зосены объясняются просто: это единственная станция в самом центре Видземской возвышенности. Высота в 300 метров над уровнем моря делает это место естественным «холодильником» страны.
Наконец, холодная зима не опровергает глобальное потепление: в целом климат теплеет, среднегодовая температура в Латвии растет, а сильные холодные волны становятся реже и слабее. Но снег и мороз в нашем регионе никуда быстро не исчезнут: зимой нет солнечного тепла, и если не приходят теплые воздушные массы с юга или с океана, будет холодно и темно.
Зачем нас пугают предупреждениями?
В последние годы метеорологи сменили тактику. Раньше «желтые» или «красные» уровни опасности привязывались строго к градусам. Теперь же в расчет берется социальный фактор.
Например, если сильный снегопад прогнозируется на утро понедельника, когда все едут на работу, предупреждение будет объявлено обязательно, так как статистика обещает всплеск аварий. Если же такой же снег пойдет в ночь на воскресенье, когда дороги пусты, метеорологи могут промолчать. Брицис призывает не паниковать из-за уведомлений на телефонах: это не сигнал бедствия, а лишь заботливое напоминание о том, что природа сегодня требует чуть больше внимания и осторожности, чем обычно.