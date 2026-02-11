Латвийский карикатурист Гатис Шлюка рассказал, как идеи его рисунков крадут и переделывают при помощи ИИ
В эпоху искусственного интеллекта популярный латвийский карикатурист Гатис Шлюка сталкивается с тем, что его работы перерабатывают и распространяют без указания авторства — и предупреждает: безответственное использование ИИ превращает интернет в "анонимную кашу" и лишает художников их голоса.
На своем потрале karikatura.lv Гатис Шлюка рассуждает о плагиате, ответственности пользователей соцсетей и о том, почему искусство невозможно отделить от личности автора. «Разве искусство не о человеческом, о чувствах и эмоциях?» — задается вопросом художник. Он признается, что любит музыку, но его «не интересует та, которую создал искусственный интеллект». Для него важна личность автора: «Мне важен автор произведения. И я верю, что не только мне».
История, о которой рассказывает художник, началась в утро перед открытием Олимпийских игр. Размышляя над идеей карикатуры для газеты Latvijas Avīze, он мысленно соединял олимпийские кольца с новостями о российском ракетном ударе по энергетической инфраструктуре Украины. «И тогда в моей голове олимпийские кольца соединились с мишенями ракет», — пишет он.
Карикатура была опубликована в газете и в его соцсетях, после чего «начала свой путь по миру». Художнику было приятно видеть, что многие разделяют его позицию. Но вскоре он обнаружил изображение, созданное при помощи ИИ, которое практически повторяло его работу. «Это не первый раз, когда кто-то с помощью ИИ перерабатывал мою карикатуру и публиковал ее. Но впервые это разошлось так широко», — отмечает Шлюка.
На следующий день человек, опубликовавший подделку, связался с ним и извинился, утверждая, что не знал о происхождении изображения. Он якобы нашел его где-то в Threads и просто поделился тем, что показалось ему выразительным. По просьбе художника публикация была удалена. Однако, по словам Шлюки, из переписки было понятно, что репутация этого человека уже пострадала, и он «искал способы с честью выйти из ситуации».
Художник задается вопросом: как это влияет на автора оригинала? «Вместо того чтобы оригинальная работа продолжала начатый забег по интернету и достигала более широкой аудитории, эстафетную палочку перехватывает этот плагиат». В результате автор охватывает меньше людей и «возможно, не получает новое предложение о сотрудничестве или другую возможность, которая помогла бы создавать новые работы в будущем».
Шлюка приводит и другой случай. В Facebook он наткнулся на свою старую карикатуру. Однако изображение показалось ему странным: измененный стиль, нехарактерные детали. Сравнив с оригиналом в своей книге, он понял, что это лишь «что-то очень похожее». Подделка повторяла идею и композицию, но была переработана. «В таких случаях ведь каждому будет видно, что это украденный материал, потому что и идея, и композиция точно такие же, как у оригинальной карикатуры», — подчеркивает художник.
Он обращается к пользователям с простыми рекомендациями. Если на изображении нет подписи или непонятно его происхождение, лучше не делиться им. Это касается и фотографий, особенно тех, что подаются как исторические. Иначе, предупреждает он, «через некоторое время мы все будем плавать в анонимной каше из ИИ-изображений и фальшивой реальности».
Проверить источник легко — достаточно воспользоваться поиском по изображениям Google, который часто сразу выводит на оригинал. «Тогда смело делитесь именно им и передавайте дальше — в выигрыше будете и вы, и автор работы, и, возможно, мир станет немного лучше», — пишет Шлюка.
Он также советует использовать кнопки Share и Repost в соцсетях, чтобы сохранялся контекст и ссылка на первоисточник. А вот скачивать изображение и публиковать заново без указания автора он категорически не рекомендует.
