Латвийский карикатурист Гатис Шлюка рассказал, как идеи его рисунков крадут и переделывают при помощи ИИ

Шлюка приводит и другой случай. В Facebook он наткнулся на свою старую карикатуру. Однако изображение показалось ему странным: измененный стиль, нехарактерные детали. Сравнив с оригиналом в своей книге, он понял, что это лишь «что-то очень похожее». Подделка повторяла идею и композицию, но была переработана. «В таких случаях ведь каждому будет видно, что это украденный материал, потому что и идея, и композиция точно такие же, как у оригинальной карикатуры», — подчеркивает художник.