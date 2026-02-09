Легенда мирового хоккея поделился латвийской карикатурой о российских спортсменах на Олимпиаде
Многие жители в социальных сетях положительно оценили иллюстрацию латвийского карикатуриста Гатиса Шлюки об участии России в Зимних Олимпийских играх в Италии.
На иллюстрации показано, что из Кремля запускаются три вида летающих объектов — самолет, который доставляет участников Олимпийских игр на соревнования, а также ракеты и дроны, нацеленные на Украину.
Карикатурой поделился легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек, указав, что допуск государства-агрессора к Олимпийским играм нормализует империалистическую войну России, из-за которой и в дальше будут убивать и калечить людей. «За эту ситуацию полную ответственность несут страна-организатор Италия и МОК. Украина должна подать на них в суд на миллиарды евро. Жизни важнее игры!» — заявил Гашек.
14 ruských sportovců! Kvůli této olympiádě bude v russké imperialistické válce zabito a zmrzačeno mnoho lidí. Jen zopakuji, že za to plnou odpovědnost nese pořádající země Itálie a MOV @iocmedia . Ukrajina by je měla soudit o miliardy euro. Život je víc než hra! pic.twitter.com/LwZYDEuXnF— Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 6, 2026
С его словами согласились многие. «То, скучает ли кто-то по этим спортсменам или нет, совершенно неважно. Наш долг — действовать так, чтобы мы не легитимизировали преступления России, не продлевали войну и тем самым не были соучастниками значительно большего числа убитых и искалеченных людей», — отметил один из жителей. «По этой причине я игнорирую Олимпийские игры этого года!» — написал другой. «Полностью согласен, Доминик. Спасибо за твою вовлеченность. В ближайшие годы она будет чрезвычайно необходима, если демократии хотят выжить», — добавил еще один пользователь.
В Олимпийских играх Милан — Кортина участвуют 13 российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом, и 6 спортсменов из Беларуси. Участие спортсменов стран-агрессоров предусмотрено в восьми видах спорта.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026
Масштабной церемонией открытия в четырех разных местах — в Милане, Кортине, Предаццо и Ливиньо — начались Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина.
Олимпийские игры в Италии являются 25-ми зимними Олимпийскими играми в истории. Они стартовали с грандиозного шоу 6 февраля и завершатся 22 февраля. В зимних Олимпийских играх 2026 года примут участие 93 страны мира, или около 2871 спортсмена. Они разыграют 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах. Латвийские спортсмены за всю историю зимних Олимпийских игр завоевали десять медалей, половину из которых — 12 лет назад в Сочи.