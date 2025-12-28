ВИДЕО: молодежная сборная Латвии по хоккею начала чемпионат мира с проигрыша Канаде

Сборная Латвии U-20 пятый год подряд выступает в сильнейшем дивизионе. В трех из предыдущих четырех турниров латвийцы выходили в четвертьфинал, а один раз, в 2023 году, боролись за сохранение места в элите. На прошлом чемпионате мира сборная Латвии U-20 в четвертьфинале уступила сверстникам из Швеции со счетом 2:3.