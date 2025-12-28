ВИДЕО: молодежная сборная Латвии по хоккею начала чемпионат мира с проигрыша Канаде
Мужская сборная Латвии по хоккею U-20 в первом матче молодежного чемпионата мира в США в дополнительное время со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) уступила сверстникам из Канады.
В составе сборной Латвии шайбу забросил Рудольф Берзкалнс. Вратарь Нилс Робертс Мауриньш отразил 36 бросков и был признан лучшим игроком латвийской команды.
Латвийские хоккеисты нанесли 27 бросков по воротам Джека Иванковича.
DEJA VU FOR CANADA! 😬 Rudolfs Berzkalns levels the score for Latvia! It's 1-1 with under two minutes left in the final frame! 🇱🇻 #WorldJuniors pic.twitter.com/AXi5TSCDY0— TSN (@TSN_Sports) December 28, 2025
В группе A Канада остается единственной командой, проведшей два матча, и с пятью очками лидирует. Три очка имеет Финляндия, одно — Латвия, тогда как Чехия и Дания в стартовых матчах очков не набрали.
В прошлом году латвийские хоккеисты впервые в истории обыграли Канаду, победив со счетом 3:2 в серии послематчевых бросков.
Для сборной Латвии этот матч стал первым на турнире, тогда как Канада в пятницу обыграла Чехию со счетом 7:5.
В дальнейшем по ходу чемпионата латвийцы в воскресенье встретятся с Финляндией, затем сыграют с Данией 30 декабря и с Чехией 31 декабря.
Во второй группе выступают Швеция, США, Словакия, Швейцария и Германия.
Четыре лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие пятые места, проведут матч за сохранение места в сильнейшем дивизионе.
Сборная Латвии U-20 пятый год подряд выступает в сильнейшем дивизионе. В трех из предыдущих четырех турниров латвийцы выходили в четвертьфинал, а один раз, в 2023 году, боролись за сохранение места в элите. На прошлом чемпионате мира сборная Латвии U-20 в четвертьфинале уступила сверстникам из Швеции со счетом 2:3.