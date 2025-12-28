"Газпром" переживает: как там в Балтии без нашего газа? Не замерзнет?

Главный объект заботы — латвийское Инчукалнское подземное хранилище газа, единственное в регионе. Как подчеркивается, оно уже опустошено более чем наполовину: на 25 декабря его заполненность снизилась до 49,5%. Для пущего эффекта приводится сравнение — в прошлом отопительном сезоне к такому уровню пришли лишь в середине февраля. И это еще не все: к началу нынешнего сезона отбора Инчукалнское ПХГ было заполнено всего на 61%, что, по логике авторов сообщения, заранее предвещало беду.