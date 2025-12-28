"Газпром" переживает: как там в Балтии без нашего газа? Не замерзнет?
Когда Европа один за другим закрывает газовые краны, ведущие из России, в "Газпроме" неожиданно проснулась глубокая, почти отеческая тревога за судьбу европейцев. Особенно за тех, кто этой зимой может якобы замерзнуть без российского газа.
Переживания настолько сильны, что ими поспешили поделиться в официальном телеграм-канале компании. Повод для беспокойства найден весомый: в подземных хранилищах газа Европы топлива становится меньше. Но если верить сообщению россиян, ситуация выглядит почти драматично. Причем наиболее тревожная картина, по версии "Газпрома", складывается именно в странах Балтии.
Главный объект заботы — латвийское Инчукалнское подземное хранилище газа, единственное в регионе. Как подчеркивается, оно уже опустошено более чем наполовину: на 25 декабря его заполненность снизилась до 49,5%. Для пущего эффекта приводится сравнение — в прошлом отопительном сезоне к такому уровню пришли лишь в середине февраля. И это еще не все: к началу нынешнего сезона отбора Инчукалнское ПХГ было заполнено всего на 61%, что, по логике авторов сообщения, заранее предвещало беду.
Картина усугубляется тем, что впереди еще как минимум два зимних месяца, а в странах Балтии забор газа, как напоминают в "Газпроме", может растянуться и на весну. В прошлом сезоне он продолжался до середины апреля. Вывод звучит тревожно и почти заботливо: недостаточный объем газа в хранилищах может стать серьезной проблемой для надежного газоснабжения потребителей в период холодов.
Особенно трогательно это беспокойство выглядит на фоне того, что сами страны Балтии уже давно и осознанно отказались от российского газа, сделав ставку на диверсификацию поставок, СПГ и энергетическую независимость.
Впрочем, не только Балтия удостоилась внимания. Например, в Германии по состоянию на 25 декабря заполненность подземных хранилищ составляет 59,8% — такого уровня в прошлом сезоне достигли лишь месяцем позже. В Нидерландах запасы снизились до 52,5%. В целом же, по данным Gas Infrastructure Europe, в европейских ПХГ на конец декабря осталось 66,3 млрд кубометров газа — почти на 10 млрд меньше, чем год назад.