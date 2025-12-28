Больше никакого переноса выходных: аналитики предлагают реформировать систему праздников в Латвии

В репрезентативном опросе населения Латвии, проведенном для нужд аналитического центра LaSER, 61% респондентов указали, что довольны существующим количеством праздничных дней, в то время как мнения остальных разделились. Данные опроса свидетельствуют, что в неделю вокруг так называемых длинных выходных — в период, когда праздничные дни предшествуют выходным или следуют за ними, — 58% респондентов работали бы столько же, сколько обычно. В то же время 26% признали, что в это время работают больше, чтобы выполнить отложенную в выходные работу, а 14% отмечают снижение своей производительности.